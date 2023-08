Lontano da Roma, nella città di Manfredonia, si respirava un’atmosfera di festa e gioia in seguito al ritorno del giardiniere del Re Edor. La notizia del suo arrivo si era diffusa rapidamente tra la popolazione e tutti erano ansiosi di incontrarlo.

Re Manfredi, vecchio amico di Edor fin da quando erano entrambi fanciulli, non vedeva l’ora di ascoltare le sue storie avvincenti. E così, quando il giardiniere si presentò alla corte, il Re lo accolse con calore e affetto.

Tuttavia, Re Manfredi notò subito una stranezza nel conteggio dei compagni di Edor. Ventiquattro uomini, più il suo fedele servo, un uomo anziano sordomuto, per un totale di venticinque. Ma Edor, con il suo simpatico sorriso, disse scherzosamente che con lui “be” c’era ventisei. La sua risposta fu un enigma, ma il Re scosse la testa con un sorriso compiaciuto. Con Edor, i misteri e l’entusiasmo erano sempre presenti.

La comunità che Edor guidava aveva scelto di accamparsi fuori dalle mura della città, rispettando la quiete del paese. Erano uomini che condividevano la passione per la natura e la vita all’aria aperta, e si erano uniti sotto la guida affabile e saggia del giardiniere.

Re Manfredi, in mezzo ai festeggiamenti e alle celebrazioni per il ritorno di Edor, trovò finalmente un momento per parlare a quattr’occhi con il suo vecchio amico. I due si ritirarono in una sala appartata del castello, dove poterono condividere confidenze e segreti.

Edor raccontò delle sue avventure e dei luoghi incantati che aveva scoperto durante la sua assenza da Manfredonia. Le storie di terre lontane e creature magiche affascinarono Re Manfredi, che ascoltava con occhi scintillanti di meraviglia.

Tra un racconto e l’altro, Edor menzionò la presenza di un antico artefatto, una spada leggendaria che secondo le leggende avrebbe il potere di sconfiggere qualsiasi nemico. Re Manfredi si sentì attratto da questa prospettiva, ma il giardiniere lo mise in guardia, sottolineando che la vera forza risiedeva nel cuore del sovrano e nella fedeltà del suo popolo.

In effetti, i ventisei uomini che formavano la comunità di Edor Grinoza sembravano essere persone mansuete e semplici, ma dotate di una profonda saggezza. Il Re Manfredi, osservandoli attentamente, notò le loro pance piene, segno di una vita tranquilla e abbondante, e i bastoni che portavano con loro, simbolo di stabilità e sostegno.

Questi uomini camminavano con calma e serenità, dimostrando una lentezza pacata che incantava chiunque li osservasse. La loro presenza trasmetteva un senso di pace e tranquillità, e si percepiva che avessero accumulato un tesoro di esperienza e saggezza lungo il loro cammino.

Il Re capì che queste persone avevano il potere di offrire un aiuto morale alla gente di Manfredonia. La loro presenza tranquilla e rassicurante avrebbe potuto calmare gli animi e portare conforto in tempi di difficoltà.

Così, Re Manfredi decise di invitare la comunità di Edor Grinoza a rimanere a Manfredonia per un periodo più lungo, con l’intento di condividere la loro saggezza e la loro visione della vita con il popolo del regno.

Edor e i suoi compagni accettarono con umiltà e gratitudine l’invito del Re. Si stabilirono fuori dalle mura della città, creando un accampamento accogliente e pacifico. Il popolo di Manfredonia, incuriosito dalla presenza di queste figure enigmatiche, si avvicinò con rispetto e interesse.

I ventisei uomini divennero presto una parte preziosa della comunità di Manfredonia, condividendo storie e insegnamenti che risvegliavano l’animo del popolo. La loro gentilezza, umiltà e amore per la natura ispirarono tutti coloro che ebbero il privilegio di conoscerli.

Con il passare del tempo, l’accampamento di Edor Grinoza divenne un luogo di rifugio e pace per chiunque ne avesse bisogno. La loro saggezza e calma rispecchiavano il legame con la natura e l’importanza della connessione umana.

Re Manfredi, osservando il cambiamento positivo che queste persone avevano portato nella sua città, si rese conto che non erano solo giardinieri, ma veri e propri custodi di anime. Il loro aiuto morale si rivelò inestimabile, rafforzando il legame tra il Re e il suo popolo.

Così, nella splendida città di Manfredonia, i ventisei uomini mansueti e semplici si fecero strada nei cuori di tutti, dimostrando che la vera grandezza risiede nella gentilezza, nell’empatia e nell’amore verso il prossimo. E mentre il tempo scorreva placido, l’amicizia tra Re Manfredi e Edor Grinoza si rafforzava ancor di più, perché sapevano che insieme avrebbero continuato a scrivere una storia di speranza e pace per il loro regno.

Cosimo, dal cuore curioso e puro, si avvicinò al padre Edor Grinoza con un’espressione di meraviglia sul viso. “Padre,” disse timidamente, “mi chiedo perché abbiamo questa restrizione per visitare l’accampamento solo fino alle ore 20 e poi tornare all’alba del giorno successivo. Cosa ci fa accadere durante quelle ore?”

Edor sorrise amorevolmente al giovane Cosimo, capendo la sua curiosità. Si sedette accanto al ragazzo e gli prese dolcemente la mano. “Mio caro Cosimo,” iniziò, “questa restrizione è stata scelta con saggezza per proteggere la pace e la tranquillità dell’accampamento durante la notte.”

“Durante le ore serali,” continuò Edor, “noi, i ventisei uomini di Manfredonia, ci immergiamo in un momento di silenzio e meditazione. Questo ci permette di connetterci con la natura e ascoltare le voci nascoste della terra e del cielo.”

“Durante la notte,” disse con voce sommessa, “l’accampamento diventa un luogo sacro, dove ci riuniamo per pregare e per rafforzare il nostro legame con la divinità. Ci uniamo nella luce della luna e delle stelle, cercando ispirazione e guida per le nostre anime.”

Cosimo ascoltò attentamente, affascinato dalle parole del padre Edor. “Quando l’alba arriva,” proseguì Edor, “ci sentiamo rinnovati e pronti ad affrontare il nuovo giorno con gioia e serenità. Questo momento di silenzio e riflessione ci aiuta a mantenere la nostra pace interiore e a portare armonia nella nostra comunità.”

Il giovane Cosimo annuì, dimostrando di comprendere. “Quindi, durante quelle ore, l’accampamento è come un santuario dove le anime si uniscono nella preghiera e nella contemplazione,” disse.

“Sì, esattamente,” confermò Edor. “È un momento in cui ci immergiamo nel divino e lasciamo che la saggezza della natura ci guidi. E tu, caro Cosimo, un giorno potrai unirti a noi in questo rito di connessione spirituale.”

Cosimo si illuminò di gioia e gratitudine. “Grazie, padre,” disse con voce tenera. “Non vedo l’ora di essere parte di questo momento sacro e di condividere la nostra pace con il mondo.”

Edor accarezzò la testa di Cosimo con affetto. “Il tuo cuore puro e la tua curiosità sono un dono prezioso,” disse, “e con il tempo, vedrai come questo legame con la natura e la spiritualità ti porterà a scoprire il potere dell’amore e della compassione.”

Cosimo sorrise, sentendosi ispirato da quelle parole. Con una nuova comprensione nel cuore, si unì ai compagni di Edor Grinoza, sperimentando l’armonia e la serenità che permeavano l’accampamento durante quelle ore di magia e preghiera.

E così, tra i ventisei uomini di Manfredonia, la saggezza e la spiritualità si intrecciarono, creando un legame indissolubile con la natura e il divino, trasformando ogni notte in una celebrazione del sacro e del mistero che avvolgeva le loro anime.