Mattinata: “Chiudo per colpa del sindaco”, continua la protesta contro la ZTL H24

Mattinata (FG) – Oggi, davanti all’ingresso del Comune di Mattinata, si è svolta una protesta di alcuni commercianti che chiedono la modifica della Zona a Traffico Limitato (ZTL) H24, introdotta dal Comune di Mattinata dal 1° giugno del 2023.

La misura, secondo i manifestanti, ha causato un forte calo delle vendite e delle presenze turistiche nel centro storico, mettendo a rischio la sopravvivenza delle loro attività.

Tra i più determinati a far sentire la propria voce c’è Sergio Cosacchi, che dal 13 giugno ha cominciato a protestare facendo delle dirette sui social network contro l’introduzione della ZTL, sostenendo che la sua attività ha subito un decremento delle entrate del 50%. Cosacchi ha dichiarato: “la mia attività chiuderà il 31 agosto. Questo non mi era neanche sfiorato per l’idea prima dei sei anni precedenti, qualcuno continua a sostenere che questa è cosa buona e giusta. Io dico di no. Chiudo con la buona pace del signor Sindaco, io chiudo per colpa sua. Infatti non ci smentiscono i fatti, nel senso che se la ZTL H24 fosse stata fatta solo nelle ore serali avremmo fatto forse un applauso al signor Sindaco. Purtroppo tutti i giorni dal 13 di giugno io sto dimostrando che questo corso è vuoto e deserto la mattina. Ieri il signor sindaco ci ha risposto dicendoci che va tutto bene, non ci dobbiamo preoccupare, è che lui ci verrà incontro dandoci una scontistica sulla tassa della spazzatura. Noi non vogliamo sconti! Noi vogliamo lavorare! Vogliamo una ZTL parziale! Dalle ore 19:00 alle 03:00 di notte”.

Servizio a cura di Antonio Castriotta – Video a cura di Vittorio Agricola.