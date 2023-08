Mercati serali, in Puglia un successo ovunque. I prossimi eventi

Bari – Una sperimentazione che ha trovato la sua definitiva formula di gradimento nella scelta di CasAmbulanti perché i mercati serali fossero in edizione straordinaria e non il dannoso posticipo di quelli mattutini in orario pomeridiano e serale.

Una formula, quella di CasAmbulanti, che rispetta perfettamente il dettato normativo regionale e che mira ad offrire opportunità lavorative aggiuntive agli Operatori, senza toccare il regolare svolgimento dei mercati nella loro giornata ed orari prestabiliti.

Ancora una volta è il promotore, oltre dieci anni fa, dei mercati in edizione straordinaria aggiuntiva festivi, l’Attivista Sindacale Savino Montaruli, che ricorda gli ultimi appuntamenti programmati nel mese di agosto e quello che si sta continuando ad attendere nella città di Alberobello.

Savino Montaruli ha dichiarato: “i mercati serali festivi, aggiuntivi, che si sono svolti in Puglia in questa estate 2023 sono stati tutti di altissimo gradimento. Opportunità lavorative aggiuntive per gli Operatori ma anche la possibilità per un’utenza che abitualmente non frequenta il mercato, di scoprirne fascino, convenienza ed opportunità di acquisti all’aperto.

Ringrazio tutti quei sindaci ed assessori comunali che hanno compreso la nostra formula e dato seguito alle nostre richieste, concertandole con i colleghi delle altre Associazioni sindacali. Prossimi appuntamenti di agosto, oltre a quelli abitualmente calendarizzati nell’area salentina, sono a Molfetta domenica 20 e domenica 27 agosto sul Lungomare, a Castellaneta domenica 27 agosto nell’area mercatale ma anche ad Alberobello dove auspichiamo si possa chiudere la stagione dei mercati festivi, nello splendido scenario della Capitale dei Trulli dove anche gli Ambulanti, che peraltro pagano una delle tariffe più alte del territorio per l’occupazione spazio in un’area mercatale decentrata e penalizzante, hanno diritto di godere di un minimo ritorno economico.

Questo può accadere se l’amico Sindaco Francesco De Carlo comprenda la necessità di tale segnale di equità e di considerazione di un settore storico per la città di Alberobello. Oltre al serale festivo abbiamo tante proposte lavorative aggiuntive da proporre al Sindaco De Carlo ed alla cittadinanza che sta sollecitando tali opportunità mercatali aggiuntive sostenendo le nostre proposte. Insomma, potrebbe davvero essere un settembre ricco di eventi popolari ad Alberobello dove la popolazione chiede con forza di essere protagonista in un contesto dove il turismo di massa rischia di sottrarre al localismo identità e forza di espressione culturale e tradizionale” – ha concluso Montaruli.

La formula “Mercato Pulito” di CasAmbulanti ha altresì garantito la perfetta riuscita delle operazioni di corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, senza ulteriori costi aggiuntivi per le Amministrazioni locali.

Andria, 17 agosto 2023

Ufficio di Presidenza CasAmbulanti