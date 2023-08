Ztl a Mattinata, commercianti danneggiati. “Deciso solo per far cassa”

MATTINATA (FOGGIA) – Dal primo giugno 2023, l’amministrazione comunale di Mattinata ha deciso per la introduzione della Ztl h24, nel tratto compreso tra l’inizio di corso Matino e intersezione di via G. Matteotti.

Un provvedimento deciso, nelle intenzioni dell’Amministrazione, per garantire il passeggio pedonale, la salubrità e la sicurezza dei bambini, delle famiglie, della terza età e dei diversamente abili.

Una decisione non condivisa, invece, da buona parte dei titolari delle attività commerciali insistenti nel tratto di strada interessata dalla nuova Ztl. Il motivo? Il drastico ridimensionamento degli incassi giornalieri delle proprie attività commerciali, con il paventato rischio di chiusura, dopo aver contribuito per anni economicamente alla produzione di reddito di impresa nella ridente cittadina di Mattinata.

Dal 13 giugno, ogni giorno é andata in video, una pacifica protesta nei confronti del provvedimento, a cura del commerciante Sergio Cosacchi, titolare di una rivendita di capsule per il caffè.

Lo stesso, infatti, puntualmente ogni giorno, con dirette Facebook sul proprio profilo, ha evidenziato, che nel tratto di strada sottoposto a Ztl, vi era stato una drastica riduzione dem transito pedonale, quindi,nessun pochissimi avventori pronti a fare acquisti o sedersi ad un bar per un caffè o altro. In questo modo, sia il cittadino che il turista, vengono dirottati, come evidenziato da Massimo Prencipe, titolare di una rivendita di tabacchi, verso esercizi commerciali, situati in zone nelle quali non vige la Ztl, realizzandosi, di fatto, una sorta di concorrenza sleale.

Uno strumento, quello della Ztl H24, a detta di taluni dei commercianti presenti, che potrebbe essere stato deciso solo per far cassa, colpendo gli ignari turisti che, in colpevolmente oltrepassano la Ztl e si vedono nitificafe verbali onerosissimi. Tanto, infatti, è stato evidenziato in loco e nell’audio dell’intervista da un turista di passaggio, assiduo frequentatatore di Mattinata, deluso per aver versato ben 400 euro nelle casse del Comune a causa della incolpevole violazione della Ztl, con la promessa di non tornare piu in villeggiatura.

Vi sarebbe stato, in questi giorni, un incontro interlocutorio tra i commercianti ed il Sindaco, per verificare le condizioni per rimodulare gli orari della Ztl, facendola, come auspicato dai commercianti, partire, come nel passato dalle ore 18, ma la proposta, a quanto pare, non sarebbe stata accolta.

Di contro, sarebbe stata proposta, simbolicamente come forma di sostegno al reddito perduto, una riduzione della Tari. Il promoter della iniziativa di protesta, Sergio Cosacchi ha tenuto a precisare che “se non ci saranno cambiamenti alla Ztl a fine mese chiuderó l’attività commerciale, proprio quando avevo intenzione di assumere un dipendente”. Quella della Ztl è una pratica diffusa da decenni e certamente ha contribuito a rendere salubre il passeggio pedonale nei centri storici ma è una misura che andrebbe anche calibrata realizzando un giusto compromesso con le ragioni degli imprenditori.

Se il motivo della introduzione, come si dice, è quello di salvaguardare l’ambiente ed i cittadini dalla diffusione di polveri sottili, si dovrebbe monitorare il transito degli autoveicoli e quando esso incida sulla produzione delle polveri sottili.

In soldoni vi è differenza sostanziale tra i grossi centri urbani ed i paesi con 6000 anime come Mattinata in relazione alla produzione di agenti inquinanti. Una misura che va coordinata anche con il diritto di coloro che hanno investito in centro di poter continuare a lavorare senza perdere incassi con conseguenti chiusure e perdita della capacità reddituale.

Chissà se il primo cittadino possa, alla luce delle argomentazioni dei commercianti, rivedere le proprie scelte e quindi tornare ad una Ztl parziale.

A cura di Antonio Castriotta