BARI – “E’ stata scongiurata la chiusura della diga del Locone almeno fino alla fine del mese, grazie all’accordo siglato dall’assessore all’Agricoltura Pentassuglia con l’Autorità di Distretto Centro Sud e Aqp per consentire l’irrigazione dei campi nella Bat, aspettando la pioggia prevista nei prossimi giorni.”

Ad affermarlo è Coldiretti Puglia: l’intervento della Regione Puglia consentirà il rilascio di un altro milione di metri cubi di acqua per irrigare oliveti e vigneti.

La diga del Locone si trova nel Territorio di Minervino Murge, nella Murgia Barese.

“E’ calamità in Puglia per la siccità grave e perdurante che sta costringendo gli agricoltori all’irrigazione di soccorso con costi altissimi per il gasolio che serve a tirare l’acqua dai pozzi e rifornirsi con le autobotti, con i pozzi artesiani che stanno franando, mentre altri pozzi a falda superficiale, stanno scomparendo, si stanno prosciugando, dopo che la crisi idrica ha determinato un calo drastico di foraggio verde nei pascoli con l’aggravio dei costi per l’acquisto di mangimi per garantire l’alimentazione degli animali nelle stalle”, dice Alfonso Cavallo, presidente Coldiretti Puglia.

