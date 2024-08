(in foto Raoul Bova nel film “Sei mai stata sulla luna?” girato alla Masseria Lupoli/pH Martina Sera gen 28, 2015).

FOGGIA – Se ti trovi nelle campagne pugliesi, da qualsiasi parte ti volti, vedi muretti a secco.

Nel passato, questi muretti fatti di pietre (le specchie) avevano la funzione di trattenere l’acqua per le piante.

Per vincere la siccità i contadini dividevano i loro poderi con muretti a secco o con “sini” cioè cumuli di pietre intorno alle piante, specie per alimentare di acqua il suolo degli ulivi.

Quando i contadini vedevano affiorare le pietre carsiche nel loro duro lavoro della terra, non le buttavano via, ma le studiavano, le dividevano in gruppi, le più grandi diventavano fondamenta, le medie facevano la struttura, le più piccole riempivano il dettaglio.

Se spesso capita di trovare una conchiglia fossile incastonata nella pietra di un muretto a secco è perché la preistoria della nostra terra è stata continuamente rinvangata dal sudore dei contadini.

In Puglia il caldo estivo afoso e torrido delle ore pomeridiane – la cosiddetta controra – è carico dell’ umidità portata dai venti di libeccio e di scirocco e il suo vapore entra negli interstizi dei muretti a secco dove, tra pietra e pietra, trova una temperatura più bassa che permette all’aria di condensare.

L’acqua così accumulata percola per gravità verso il terreno sottostante mantenendolo costantemente fresco ed umido.

Che meraviglia i muri a secco della Puglia vero? Sono Patrimonio dell’Unesco!

“Le nostre pietre raccontano storie antiche a chi sa sedersi a terra per ascoltarle”.

Lo riporta la pagina Facebook Itinerari Narrativi in Puglia