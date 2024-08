MANFREDONIA (FOGGIA) – Un incidente stradale si è verificato in mattinata in area Scalo dei Saraceni. Lo scontro ha coinvolto due veicoli e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, giunte immediatamente sul posto per gestire la viabilità e condurre i rilievi necessari.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte nello schianto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

La comunità è in apprensione per le condizioni dei feriti, e si attendono ulteriori aggiornamenti dalle strutture ospedaliere dove sono stati trasportati.

AGGIORNAMENTO

INCIDENTE FRONTALE A SCALO DEI SARACENI: INTERVIENE L’ELISOCCORSO

Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sulla SP141 delle Saline nei pressi della rotatoria dello Scalo dei Saraceni.

Due auto infatti, un’Alfa Romeo Giulia e una Seat Cupra, si sono scontrate frontalmente per ragioni in corso di verifica.

Due i feriti, per i quali sono giunte sul posto due ambulanze ed anche l’elisoccorso. Sul posto presenti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.