MANFREDONIA (FOGGIA) – Un incidente tra un’automobile ed una moto si è verificato in via Aldo Moro poco prima delle 17.

L’uomo alla guida della moto è stato trasportato con un’autoambulanza del 118 al Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia

Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso.

Seguono aggiornamenti.

Un altro incidente stradale si è verificato in mattinata in area Scalo dei Saraceni tra Manfredonia e Zapponeta.

Lo scontro ha coinvolto due veicoli e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, giunte immediatamente sul posto per gestire la viabilità e condurre i rilievi necessari.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte nello schianto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.