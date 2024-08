MANFREDONIA (FOGGIA) – “La giunta comunale della nostra Città, che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo per la scarsezza dilagante di opportunità lavorative) contare 54.631 abitanti, ha appena individuato la nuova figura-temporanea, come di consueto e come si addice a quest’amministrazione, sin dal suo debutto-del comandante della polizia locale.

Si tratta del dirigente di un Comune, avente dimensioni anagrafiche, analoghe rispetto a Manfredonia?

Nulla di tutto ciò. È funzionario presso un piccolo Comune.

Ciò, malgrado il fatto che il comandante della polizia locale sipontino debba essere necessariamente DIRIGENTE, secondo quanto deciso dal commissario straordinario in sede di recente rivisitazione dell’organigramma comunale.

La legge regionale, quindi, non consente affatto di affidare un incarico così delicato e complesso, in favore di chi sia funzionario e non dirigente, poiché viene in rilievo l’esercizio di articolati compiti di coordinamento di un corpo e non di un servizio, cui sono assegnate attività di controllo, incidenti sensibilmente sulla vita dei cittadini.

Singolare appare, poi la vicenda delle fontane “Piscitelli” nei pressi della chiesa di Sant’Andrea e di quella, ubicata nella villa comunale.

Entrambe versano in condizioni, anche igieniche, penose, nonostante la previsione, da parte del competente dirigente, di interventi manutentivi risalente al 6 giugno.

Paradossali si rivelano, altresì, le affermazioni enfatiche di coloro i quali si vantano di aver apposto qualche CESTINO in una realtà cittadina, mai tanto caratterizzata dalla carenza assoluta delle basi minime, in termini di igiene urbana (qualunque zona si percorra: c’è l’imbarazzo della scelta).

Infine, sarebbe interessante apprendere dai commercianti le differenze, sotto il profilo degli incassi ottenuti, ieri sera, in rapporto all’analoga fascia temporale del 16 agosto 2023″.

Lo riporta il Consigliere comunale Ugo Galli.