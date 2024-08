FOGGIA – Dopo anni di silenzio, problemi familiari, la depressione, la povertà e il ricorso alla Caritas, Gerardina Trovato è tornata sul palco e immediatamente c’è stato un ritorno di popolarità grazie a TikTok.

Nei giorni scorsi, infatti, il social ha visto andare virali alcuni video in cui la cantautrice canta i suoi successi sui palchi siciliani, e si sono moltiplicati gli appelli dei fan che chiedono di aiutarla e starle vicini.

Una popolarità che lei stessa ha cercato di cogliere, aprendo un account sul social cinese e lanciando un appello ai propri fan.

La richiesta di aiuto ai fan

In un videoselfie, infatti, Gerardina Trovato ha parlato del bisogno della gente per trovare soddisfazione nella musica e nella vita.

Lei che ha vissuto una popolarità enorme e anche un tracollo fisico e mentale, come ha spiegato lei stessa in passato.

“Ciao amici, sono Gerardina Trovato. A casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente.

E noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate. Diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza” ha detto nel video che ha postato su Instagram, il cui canale è tornato attivo due settimane fa e utilizzato per promuovere le sue date live di questa estate: Realmonte, Marianopoli, Palermo, Bivona, Guardavalle, ovvero la provincia siciliana.

I video virali su TikTok

“Grazie a tutti, sono ancora qui e ho voglia di vivere” ha scritto in alcune foto postate sempre su TikTok dove in pochi giorni ha collezionato 83.5 mila follower e un totale di 251.5 mila “mi piace” a cui si aggiungono quelli dei video girati dai fan e circolati nei giorni scorsi.

Una mobilitazione dal basso, quindi, che ha cercato di accendere un faro su di lei e anche di chiedere un aiuto economico per darle una mano dopo i problemi economici vissuti in passato, con enormi problemi vissuti, a detta sua, a causa della madre.

Le canzoni di successo, poi la malattia e il declino

Amatissima cantautrice siciliana che negli anni 90, Trovato trovò il successo con canzoni come “Ma non ho più la mia città ” che a Sanremo 1993 arrivò seconda, tra i Giovani, alle spalle della sola Laura Pausini, “Non è un film” che si qualificò quarta tra i Big l’anno successivo, poi ci fu “Vivere” con Andrea Bocelli, da cui, però, fu sostituita proprio da Pausini, fino al ritorno nel 2000 con Gechi e vampiri che le diede una nuova spinta e alla partecipazione a Music Farm.

Da quel momento un lungo periodo di buio in cui la cantautrice catanese ha sofferto anche di nevrosi ossessiva depressiva: “Ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. Sono stata per diverso tempo paralizzata nel mio letto”. Però la droga mai, come specificò a Fanpage qualche anno fa.

Lo riporta fanpage.it