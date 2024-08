VIESTE (FOGGIA) – Nella mattinata di oggi è crollato in mare un pezzo di falesia, a Vignanotica, al confine tra Vieste e Mattinata. Nonostante la presenza di bagnanti, fortunatamente non si registrano feriti.

Lo riporta Maurizio sui social: “Oggi è crollata un pochino di falesia. La cosa assurda è che subito dopo una decina di curiosi è andata sotto il punto esatto”.

“Volevano “testare” se la roccia è abbastanza dura”, è il commento ironico di un utente.

“Queste piccole “frane” di rocce calcaree avvengono di frequente durante l’inverno a causa delle numerose precipitazioni ed escursioni termiche, un pò meno durante la stagione estiva.

Per questo motivo non dovreste mettervi mai sotto queste enormi coste verticali in qualunque stagione vi troviate”, commenta la pagina Clima&ScienzaFoggia.

La Spiaggia Vignanotica è situata lungo la Provinciale 53 che collega Vieste a Mattinata, proprio al confine tra i due comuni.

Si tratta di una splendida spiaggia di sabbia mista a ghiaia e ciottoli, lunga circa 500 metri, caratterizzata dalla presenza di molteplici grotte scavate dal mare e dalla alta e bianca falesia calcarea alle sue spalle, molto ripida.