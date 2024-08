SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – “Oggi pomeriggio, nella stessa zona dove si è sviluppato nei giorni scorsi, grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine e della Protezione Civile, è stato scongiurato un altro incendio.

Per fortuna la situazione è già sotto controllo, in questo momento 𝐥𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐧𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐞̀ 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 per motivi di sicurezza.

In questo momento il sindaco, Filippo Barbano, e il vicesindaco, Michele Longo sono sul posto.

Chiediamo a tutti la massima collaborazione, di evitare di recarsi in quella zone e chiamare subito i numeri di emergenza e di denunciare se si è assistito a qualcosa”.

Lo riporta il Comune di San Giovanni Rotondo.

DEVIAZIONE PERCORSO VIA FRANCIGENA MICAELICA SAN GIOVANNI ROTONDO

ATTENZIONE, COMUNICAZIONE IMPORTANTE A TUTTI I CAMMINATORI DI PASSAGGIO DA SAN GIOVANNI ROTONDO

“A causa di un incendio che ha interessato la zona, per motivi di sicurezza (alberi pericolanti), si sconsiglia fortemente di percorrere la Via Francigena e tutti gli altri sentieri in discesa diretti verso il centro abitato di San Giovanni Rotondo.

In alternativa, percorrere la Strada Comunale Montenero/Via Valle Scura (a bassissima intensità di traffico) indicata nella mappa seguente.

Il percorso alternativo ha una lunghezza di circa 5km invece dei circa 3km della Francigena ma, per favore, non ignorate questo suggerimento.

La situazione di pericolo potrebbe perdurare per diversi mesi pertanto questo avviso è valido fino a nuova comunicazione.

Grazie per la comprensione”.

Link per scaricare la traccia: https://bit.ly/deviazionesgrfrancigena