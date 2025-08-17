Roma – Si è spento ieri, 16 agosto 2025, all’età di 89 anni, Pippo Baudo, il “patriarca” della televisione italiana. Un uomo che per oltre mezzo secolo ha incarnato l’eleganza, la sobrietà e la capacità di parlare a tutte le generazioni, diventando il volto rassicurante del piccolo schermo e uno dei pilastri della cultura popolare del Paese.

Nato a Militello in Val di Catania nel 1936, Giuseppe Baudo – per tutti Pippo – aveva portato nel mondo dello spettacolo una cifra inconfondibile: la sua naturale signorilità, unita alla curiosità e al talento di scoprire e valorizzare nuovi artisti. La sua carriera, iniziata in Rai negli anni Sessanta, ha attraversato decenni di televisione con programmi, varietà e soprattutto tredici edizioni del Festival di Sanremo, dal 1968 al 2008, che gli valsero l’appellativo di “Super Pippo”. Fu lui a lanciare cantanti destinati a diventare icone internazionali, da Eros Ramazzotti ad Andrea Bocelli, da Giorgia a Laura Pausini.

Ma Baudo non è stato soltanto il “re del Festival”. Alla guida di trasmissioni come Settevoci, Un colpo di fortuna, Fantastico, Domenica In, aveva la capacità di unire intrattenimento e cultura, mantenendo sempre uno stile raffinato. Nel 2012 ideò e condusse su Rai 3 Il viaggio, programma che attraversava le regioni italiane raccontandone la storia, i personaggi e le eccellenze: un format che testimoniava la sua passione per il Paese reale, oltre lo studio televisivo.

La Puglia nel cuore

Tra le regioni più amate da Pippo Baudo c’era la Puglia, che lui stesso definiva “una terra generosa di talenti e cultura”. Indimenticabile la sua lezione al Teatro Petruzzelli di Bari durante il Bif&st, nel 2018, quando dichiarò al pubblico: “Quando vengo a Bari faccio una scorta di applausi”. Una battuta che racchiudeva la sua gratitudine verso una terra che lo aveva sempre accolto con calore.

Il legame con la Puglia, però, non fu solo episodico: si trattava di un rapporto sincero, fatto di incontri, collaborazioni, amicizie e programmi televisivi che diedero spazio anche alle realtà del Sud.

Le tappe in Capitanata

Il rapporto più intenso si ebbe con la provincia di Foggia, che Baudo visitò più volte. Nel settembre 2012 girò una puntata del programma Il viaggio proprio in Capitanata.

A Foggia , in piazza Umberto Giordano , condusse un racconto televisivo sulle radici culturali e storiche della città.

A Zapponeta , con il cantautore Nicola Di Bari, riportò alla luce atmosfere musicali e popolari legate alla tradizione.

A Cerignola , ospite del Teatro Mercadante, diede spazio alla musica di Mascagni con l’esecuzione della filarmonica locale.

Fece tappa anche a San Marco la Catola, piccolo borgo legato alla memoria di San Pio da Pietrelcina, aggiungendo così un tassello spirituale al racconto.

Sempre in provincia di Foggia, Baudo fu più volte protagonista e conduttore dello speciale Una voce per Padre Pio, trasmesso da San Giovanni Rotondo: una serata di musica e solidarietà che, oltre a celebrare il santo, aveva lo scopo di raccogliere fondi per opere caritative. Un legame che rinsaldava il suo rapporto con la spiritualità e con i luoghi cari a milioni di fedeli.

Amicizie e ricordi foggiani

Non meno importante il rapporto personale con Renzo Arbore, amico fraterno e conterraneo di Foggia. Arbore, ricordandolo, ha raccontato come Baudo fosse spesso con lui in Capitanata e come insieme si recassero a trovare Padre Pio. “Quando Pippo veniva a Foggia – ha detto Arbore – era sempre un momento speciale: amava questa terra e la sua gente”. Una testimonianza che conferma come la presenza del conduttore non fosse solo televisiva ma anche affettiva.

Oltre alle amicizie e ai luoghi pugliesi, Pippo Baudo lascia un patrimonio umano e professionale immenso. Amato e stimato dai colleghi, fu punto di riferimento per Carlo Conti, Amadeus e molti altri conduttori che a lui devono parte del loro stile. La sua vita privata fu segnata dal matrimonio con Katia Ricciarelli (dal 1986 al 2004) e dall’amore per i suoi figli, Alessandro e Tiziana.

Negli ultimi anni aveva scelto la riservatezza. Nonostante le frequenti indiscrezioni sulla sua salute, che lui stesso liquidava con un rassicurante “sto benissimo”, apparve in pubblico per l’ultima volta nel settembre 2024, alla festa per i 90 anni di Pier Francesco Pingitore. Su una sedia a rotelle, salutò sorridendo, ancora capace di trasmettere la sua inconfondibile energia.

Con la morte di Pippo Baudo scompare non solo un grande conduttore, ma un modo di fare televisione che non esiste più: quello dell’intrattenimento colto, popolare ma mai banale, capace di raccontare l’Italia attraverso canzoni, volti e territori.

La Puglia e in particolare la provincia di Foggia rimangono parte di questo mosaico: dalle riprese in piazza Umberto Giordano alle serate di San Giovanni Rotondo, dalle amicizie con Arbore alle emozioni condivise con la gente comune.

Baudo lascia un vuoto enorme, ma anche una lezione: quella di credere nella televisione come servizio culturale e umano, capace di unire un Paese intero.