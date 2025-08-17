C’è entusiasmo in casa rossonera alla vigilia del debutto stagionale in Coppa Italia. Questa sera, a San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Bari nei trentaduesimi di finale, primo impegno ufficiale dopo un’estate ricca di novità. “Ringraziamo tutti i tifosi che verranno allo stadio – ha dichiarato Allegri ai microfoni di Sportmediaset –. Dovremo essere bravi a giocare una partita ordinata, di responsabilità e con grande tecnica”.

Il tecnico rossonero ha poi sottolineato il lavoro svolto dalla società durante la sessione di mercato, caratterizzata da diversi addii e ben sette nuovi innesti: “Credo che il Milan abbia lavorato molto bene. I nuovi si sono integrati subito e il gruppo ha trovato un buono spirito”.

Nonostante la differenza di valori in campo, Allegri non vuole cali di tensione: “Dovremo avere grande rispetto del Bari, una squadra ben organizzata e guidata da un ottimo allenatore. Hanno fatto una buona preparazione. Per noi conta la vittoria, dobbiamo andare avanti per arrivare alle finali di maggio. La Coppa Italia è uno dei nostri tre obiettivi stagionali e domani rappresenta un passo importante anche dal punto di vista mentale”.

Lo riporta l’ANSA