Manfredonia – In vista della tradizionale festa patronale dedicata alla Madonna di Siponto, torna il dibattito sull’impatto dei fuochi pirotecnici. I coportavoce di Europa Verde – Verdi di Manfredonia, Innocenza Starace e Alfredo De Luca, hanno indirizzato una richiesta formale all’assessore di riferimento, e al presidente del comitato festa patronale, Vincenzo Feltri.

Gli esponenti ambientalisti sottolineano come l’intensità dei botti possa raggiungere livelli tra i 140 e i 190 decibel, ben oltre la soglia di sicurezza fissata a 85 decibel. “Un rumore di questa portata – scrivono – provoca ansia e paura nei bambini, stress agli animali domestici e rischi per le persone cardiopatiche. Senza dimenticare l’inquinamento acustico che colpisce anche la fauna selvatica che vive nei pressi del centro abitato”.

Da qui la proposta: allestire spettacoli pirotecnici a ridotto impatto acustico, che possono essere accompagnati da musica o realizzati con effetti scenici luminosi, come fontane, cascate e coreografie silenziose. In alternativa, Europa Verde suggerisce di spostare il punto di lancio dei fuochi “quanto più possibile lontano dal centro abitato, ad esempio dalla punta del molo, ed evitare in particolare i botti più fragorosi ed isolati, quelli che comportano i danni maggiori all’udito e al sistema nervoso di animali e persone”.

“Crediamo – concludono Starace e De Luca – che sia possibile onorare la Madonna di Siponto con una festa suggestiva e rispettosa, che non provochi conseguenze negative sulla salute delle persone più fragili e degli animali”.