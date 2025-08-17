Le storie non finiscono, si trasformano. È lo spirito che accompagnerà la nuova avventura del Festival del Nerd, in programma il 20 e 21 settembre 2025 a Manfredonia. L’evento dedicato alla cultura pop si presenta in una veste “spin-off”, pronta a conquistare appassionati e curiosi in una cornice suggestiva come Largo Diomede, affacciato sul mare Adriatico.

Non un semplice cambio di location, ma una dichiarazione d’amore alla Puglia nerd: fumetti, manga, cosplay, spettacoli dal vivo, workshop e incontri con autori e content creator trasformeranno la città sipontina in un palcoscenico a cielo aperto.

Fumetti e manga al centro

Come da tradizione, la nona arte sarà la protagonista assoluta. Stand specializzati, anteprime editoriali, tavole originali e la possibilità di incontrare autori e disegnatori offriranno ai visitatori un’immersione completa nel mondo del fumetto. Sarà l’occasione per scoprire opere inedite, collezionare sketch personalizzati e trovare volumi rari.

Cosplay, spettacolo e creatività

Non mancheranno le competizioni cosplay, con sfilate, contest e show che animeranno Largo Diomede. Un appuntamento che va oltre la semplice passerella: teatro, artigianato e storytelling si fonderanno in performance capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico. Il Festival del Nerd fa parte della Rete Italiana Festival Fumetto (RIFF), circuito che garantisce qualità organizzativa e contenuti di livello, richiamando appassionati da tutta Italia.

A firmare il manifesto ufficiale di questa edizione è il fumettista Giuseppe Guida, che con il suo tratto inconfondibile ha saputo sintetizzare lo spirito inclusivo e giocoso dell’evento. Il calendario dettagliato e la lista degli ospiti saranno svelati nei prossimi giorni. Intanto gli organizzatori assicurano un mix di workshop, spettacoli e attività pensate anche per famiglie, con ingresso gratuito.

Manfredonia, protagonista del racconto

La città, con il suo centro storico e il porto affacciato sull’Adriatico, non sarà una semplice cornice ma parte integrante della narrazione. Largo Diomede diventerà il cuore pulsante di una due giorni che potrebbe segnare l’inizio di una nuova tradizione per la comunità nerd pugliese.

Il conto alla rovescia è iniziato. Settembre è vicino e Manfredonia si prepara a diventare capitale del fumetto e della cultura pop.

Lo riporta corrierenerd.it