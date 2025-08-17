Laronga lancia l’allarme: “La Quarta Mafia è un fenomeno nazionale, il rischio di diffusione è concreto” - Fonte: corriere foggia

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Foggia, Antonio Laronga a Lido del Sole per la presentazione del libro “L’ascesa della Quarta Mafia”.

Giovedì 21 agosto 2025, alle ore 21:30, in Piazza Giovanni Panunzio a Lido del Sole (Rodi Garganico), si terrà un appuntamento di alto valore civile e culturale con il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Foggia, dott. Antonio Laronga, che presenterà il suo nuovo libro “L’ascesa della Quarta Mafia”.

A dialogare con l’autore sarà l’avv. Dimitri Cavallaro Lioi, penalista del Foro di Bergamo, profondo conoscitore dei fenomeni della criminalità organizzata e Presidente dell’Associazione Antimafia Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti.

L’incontro è organizzato dall’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza, Legalità, Diritti, in collaborazione con l’Associazione ATAS, la Pro Loco di Lido del Sole e il Comune di Rodi Garganico. Sarà un’occasione per riflettere sui fenomeni mafiosi e sull’impegno costante delle istituzioni e della società civile nella difesa della legalità.

Accogliere il dott. Laronga a Lido del Sole è per noi motivo di profondo onore. Abbiamo sempre riconosciuto e apprezzato il suo instancabile lavoro nel contrasto alla criminalità organizzata, svolto con competenza, dedizione e coraggio. La presentazione del volume nella nuova piazza intitolata a Giovanni Panunzio, testimone di coraggio riconosciuto dallo Stato italiano e inserito nella lista pubblica del Ministero dell’Interno, assume un significato altamente simbolico: rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia e riaffermare i valori di libertà, dignità e impegno civile.

Ringraziamo sin da ora il Procuratore Aggiunto Laronga per aver accolto il nostro invito, contribuendo con la sua presenza e la sua testimonianza a rafforzare il percorso di educazione alla legalità che la nostra comunità porta avanti con convinzione.

La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare.

Foggia, 17 agosto 2025.

Dimitri Cavallaro Lioi, Presidente Associazione Giovanni Panunzio *Eguaglianza Legalità Diritti