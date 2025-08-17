Edizione n° 5796

BALLON D'ESSAI

BAUDO // Renzo Arbore ricorda Pippo Baudo: “Conobbe i miei genitori a Foggia, andammo insieme da Padre Pio”
17 Agosto 2025 - ore  11:58

CALEMBOUR

LUTTO // Vico del Gargano, colpito da un infarto mentre cucina: muore lo chef Leonardo Di Fine
17 Agosto 2025 - ore  16:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Il Procuratore Laronga a Lido del Sole per la presentazione del libro “L’ascesa della Quarta Mafia”

LARONGA Il Procuratore Laronga a Lido del Sole per la presentazione del libro “L’ascesa della Quarta Mafia”

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Foggia, Antonio Laronga a Lido del Sole per la presentazione del libro "L'ascesa della Quarta Mafia".

Laronga lancia l’allarme: “La Quarta Mafia è un fenomeno nazionale, il rischio di diffusione è concreto”

Laronga lancia l’allarme: “La Quarta Mafia è un fenomeno nazionale, il rischio di diffusione è concreto” - Fonte: corriere foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Agosto 2025
Gargano // Manfredonia //
Il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Foggia, Antonio Laronga a Lido del Sole per la presentazione del libro “L’ascesa della Quarta Mafia”.
Giovedì 21 agosto 2025, alle ore 21:30, in Piazza Giovanni Panunzio a Lido del Sole (Rodi Garganico), si terrà un appuntamento di alto valore civile e culturale con il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Foggia, dott. Antonio Laronga, che presenterà il suo nuovo libro “L’ascesa della Quarta Mafia”.
A dialogare con l’autore sarà l’avv. Dimitri Cavallaro Lioi, penalista del Foro di Bergamo, profondo conoscitore dei fenomeni della criminalità organizzata e Presidente dell’Associazione Antimafia Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti.
L’incontro è organizzato dall’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza, Legalità, Diritti, in collaborazione con l’Associazione ATAS, la Pro Loco di Lido del Sole e il Comune di Rodi Garganico. Sarà un’occasione per riflettere sui fenomeni mafiosi e sull’impegno costante delle istituzioni e della società civile nella difesa della legalità.
Accogliere il dott. Laronga a Lido del Sole è per noi motivo di profondo onore. Abbiamo sempre riconosciuto e apprezzato il suo instancabile lavoro nel contrasto alla criminalità organizzata, svolto con competenza, dedizione e coraggio. La presentazione del volume nella nuova piazza intitolata a Giovanni Panunzio, testimone di coraggio riconosciuto dallo Stato italiano e inserito nella lista pubblica del Ministero dell’Interno, assume un significato altamente simbolico: rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia e riaffermare i valori di libertà, dignità e impegno civile.
Ringraziamo sin da ora il Procuratore Aggiunto Laronga per aver accolto il nostro invito, contribuendo con la sua presenza e la sua testimonianza a rafforzare il percorso di educazione alla legalità che la nostra comunità porta avanti con convinzione.
La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare.
Foggia, 17 agosto 2025.
Dimitri Cavallaro Lioi, Presidente Associazione Giovanni Panunzio *Eguaglianza Legalità Diritti

1 commenti su "Il Procuratore Laronga a Lido del Sole per la presentazione del libro “L’ascesa della Quarta Mafia”"

  1. Voglio ricordare all’associazione Panunzio, ma non è stato l’ex procuratore antimafia il dott. Carofiglio a combattere in prima linea e a risolvere il caso Panunzio ????? e a sconfiggere per primo la mafia Foggiana ( chiamata oggi Quarta mafia ) ????? Ecco siccome io ho seguito i fatti di cronaca della capitanata vorrei sapere quali sono le operazioni portate a termine dal dott. La Ronca ??al contrario invece ricordo il dott . Seccia , il dott. Cardinale ,la dott.ssa Mancanelli , la dott.ssa De Silvestri , che sono della DDA che in prima linea hanno e stanno sconfiggendo sti mafiosi di merda . E poi voglio ricordare a chi legge queste notizie che per portare avanti intagini sui mafiosi bisogna essere un pm antimafia della DDA …. Cosa che il dott. La Ronca non è mai stato !!!!!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.