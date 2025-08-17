LARONGA Il Procuratore Laronga a Lido del Sole per la presentazione del libro “L’ascesa della Quarta Mafia”
Il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Foggia, Antonio Laronga a Lido del Sole per la presentazione del libro "L'ascesa della Quarta Mafia".
Giovedì 21 agosto 2025, alle ore 21:30, in Piazza Giovanni Panunzio a Lido del Sole (Rodi Garganico), si terrà un appuntamento di alto valore civile e culturale con il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Foggia, dott. Antonio Laronga, che presenterà il suo nuovo libro “L’ascesa della Quarta Mafia”.
A dialogare con l’autore sarà l’avv. Dimitri Cavallaro Lioi, penalista del Foro di Bergamo, profondo conoscitore dei fenomeni della criminalità organizzata e Presidente dell’Associazione Antimafia Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti.
L’incontro è organizzato dall’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza, Legalità, Diritti, in collaborazione con l’Associazione ATAS, la Pro Loco di Lido del Sole e il Comune di Rodi Garganico. Sarà un’occasione per riflettere sui fenomeni mafiosi e sull’impegno costante delle istituzioni e della società civile nella difesa della legalità.
Accogliere il dott. Laronga a Lido del Sole è per noi motivo di profondo onore. Abbiamo sempre riconosciuto e apprezzato il suo instancabile lavoro nel contrasto alla criminalità organizzata, svolto con competenza, dedizione e coraggio. La presentazione del volume nella nuova piazza intitolata a Giovanni Panunzio, testimone di coraggio riconosciuto dallo Stato italiano e inserito nella lista pubblica del Ministero dell’Interno, assume un significato altamente simbolico: rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia e riaffermare i valori di libertà, dignità e impegno civile.
Ringraziamo sin da ora il Procuratore Aggiunto Laronga per aver accolto il nostro invito, contribuendo con la sua presenza e la sua testimonianza a rafforzare il percorso di educazione alla legalità che la nostra comunità porta avanti con convinzione.
La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare.
Foggia, 17 agosto 2025.
Dimitri Cavallaro Lioi, Presidente Associazione Giovanni Panunzio *Eguaglianza Legalità Diritti
Voglio ricordare all’associazione Panunzio, ma non è stato l’ex procuratore antimafia il dott. Carofiglio a combattere in prima linea e a risolvere il caso Panunzio ????? e a sconfiggere per primo la mafia Foggiana ( chiamata oggi Quarta mafia ) ????? Ecco siccome io ho seguito i fatti di cronaca della capitanata vorrei sapere quali sono le operazioni portate a termine dal dott. La Ronca ??al contrario invece ricordo il dott . Seccia , il dott. Cardinale ,la dott.ssa Mancanelli , la dott.ssa De Silvestri , che sono della DDA che in prima linea hanno e stanno sconfiggendo sti mafiosi di merda . E poi voglio ricordare a chi legge queste notizie che per portare avanti intagini sui mafiosi bisogna essere un pm antimafia della DDA …. Cosa che il dott. La Ronca non è mai stato !!!!!