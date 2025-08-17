Infarto sulla nave, uomo salvato da Capitaneria di Porto a Manfredonia

Un’operazione di soccorso complessa ma portata a termine con successo ha consentito ieri pomeriggio di mettere in salvo un marittimo colto da un improvviso malore a bordo di una nave mercantile battente bandiera maltese. L’episodio si è verificato nel tratto di mare antistante la costa garganica, a circa cinque miglia da Mattinata, ed ha visto impegnati uomini e mezzi della Guardia Costiera di Manfredonia sotto il coordinamento del 6° MRSC di Bari.

La richiesta di aiuto è giunta intorno alle ore 17.00 alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto sipontina, tramite la frequenza internazionale di emergenza sul canale 16 VHF. Dalla nave, partita in mattinata da Barletta e diretta a Falconara Marittima, veniva segnalato il grave malore di un componente dell’equipaggio, il cuoco di bordo di 58 anni, di nazionalità rumena. L’uomo, indicato con le iniziali N.S.M., presentava sintomi riconducibili a un principio di infarto.

Ricevuto l’allarme, la macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto. Dalla Capitaneria di Manfredonia è stata disposta l’uscita della motovedetta d’altura CP 263 e del battello veloce GC 138, già impegnati in attività operative in zona, che hanno raggiunto in breve la mercantile. Contestualmente, la nave è stata invitata a dirigere verso la rada del porto sipontino per facilitare le delicate operazioni di trasbordo.

Fondamentale, in questa fase, anche il supporto del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), il servizio di consulenza sanitaria a distanza per i marittimi. Dopo aver raccolto le informazioni cliniche sul paziente, i medici del centro hanno disposto l’immediato sbarco e il successivo trasferimento presso il presidio ospedaliero più vicino.

Nonostante le difficili condizioni meteomarine, con mare mosso e vento teso che rendevano rischiosa la manovra, le unità navali della Guardia Costiera hanno portato a termine l’operazione in sicurezza. In rada, poco dopo le 19.00, il marittimo è stato trasbordato e trasferito a terra, dove ad attenderlo vi era già un’ambulanza del 118 con il personale medico. Stabilizzato a bordo del mezzo di soccorso, l’uomo è stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Manfredonia, dove si trova tuttora ricoverato per accertamenti. Secondo le prime valutazioni dei sanitari, non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento di ieri testimonia ancora una volta l’importanza del dispositivo di vigilanza e soccorso in mare garantito quotidianamente dalla Guardia Costiera. La rapidità delle comunicazioni radio, la prontezza degli equipaggi e la sinergia con il C.I.R.M. hanno consentito di superare una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Dal comando della Capitaneria di Porto di Manfredonia, nel commentare l’operazione, sottolineano come episodi di questo tipo richiedano non solo addestramento tecnico ma anche grande sangue freddo: “Le condizioni del mare e la tipologia di nave rendevano l’avvicinamento delicato. La priorità era garantire la sicurezza dell’uomo da assistere senza esporre a rischi ulteriori né il personale soccorritore né l’equipaggio della mercantile”.

L’uomo soccorso, originario della Romania e da anni imbarcato sulle rotte commerciali del Mediterraneo, era responsabile del servizio di mensa a bordo. Proprio durante l’orario di preparazione della cena avrebbe accusato il malore improvviso che ha spinto il comandante a lanciare l’SOS.

Il caso ha riacceso l’attenzione anche sul tema della tutela sanitaria dei marittimi, spesso impegnati per lunghi periodi in navigazione e lontani da strutture ospedaliere. Il sistema di telemedicina garantito dal C.I.R.M., operativo h24 e riconosciuto a livello internazionale, rappresenta un presidio fondamentale che consente di valutare i casi clinici e indirizzare le decisioni dei comandanti.

Il lieto epilogo dell’operazione conferma l’efficacia di una catena di intervento ben collaudata, in cui ogni attore — dal comandante della nave all’operatore radio, dall’equipaggio delle motovedette al personale sanitario a terra — ha svolto il proprio compito con tempestività.

Al momento, il 58enne marittimo resta ricoverato in osservazione presso il reparto di cardiologia del nosocomio di Manfredonia. I medici, pur mantenendo la riservatezza sul quadro clinico, parlano di condizioni stabili e rassicuranti.

Un pomeriggio di paura in mare aperto che si è concluso con un salvataggio riuscito e con un uomo che, grazie alla rapidità e professionalità dei soccorsi, potrà presto riabbracciare i suoi familiari.