Home // Bari // Israele esclusa dalla Fiera del Levante di Bari

APPELLO Israele esclusa dalla Fiera del Levante di Bari

L'ente ha accolto l'appello del sindaco Vito Leccese

Israele esclusa dalla Fiera del Levante di Bari

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Agosto 2025
Bari // Cronaca //

Non ci sarà la partecipazione di Israele alla prossima Fiera del levante che si terrà a Bari dal 13 al 21 settembre prossimi a Bari. È quanto fa sapere l’Ente fieristico che così ha accolto l’appello del sindaco di Bari, Vito Leccese che lo scorso primo luglio aveva invitato “a non far partecipare Israele alle attività fieristiche all’interno del quartiere fieristico barese, istituzionali ed economiche”.

“Per una comunanza di vedute etiche e politiche – informa l’ente – la Nuova Fiera del Levante ha espresso da subito una netta presa di distanza dalle atrocità del genocidio in corso contro il popolo palestinese e ha sostenuto, diventandone promotrice, l’iniziativa per proporre il premio Nobel per la pace 2025 ai bambini di Gaza” avanzata dalla fondazione

‘L’isola che non c’è’ di Latiano, si legge in una nota della Fiera, che considera la candidatura “un appello morale alla comunità internazionale affinché riconosca il diritto alla pace e alla vita per ogni bambino, ovunque nel mondo”.

Lo riporta l’ANSA

