Edizione n° 5796

BALLON D'ESSAI

BANFI // “Crema miracolosa”. Lino Banfi denuncia, mia identità usata per pubblicità meschina
16 Agosto 2025 - ore  14:15

CALEMBOUR

ANDRIA // Tentato omicidio ad Andria: un uomo sottoposto a fermo, il Gip convalida la misura cautelare
16 Agosto 2025 - ore  12:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Lite al luna park nel Barese, ferito un 32enne

CRONACA Lite al luna park nel Barese, ferito un 32enne

L'episodio a Monopoli. Individuato il presunto aggressore

Lite al luna park nel Barese, ferito un 32enne

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Agosto 2025
Bari // Cronaca //

Un uomo di 32 anni, di nazionalità moldava e residente a Noicattaro (Bari), è stato ferito nella serata di ieri da un’arma da taglio, mentre era al luna park allestito a Monopoli, in provincia di Bari, per la festa patronale dedicata alla Madonna della Madia.

Secondo quanto si apprende la vittima, che sarebbe un giostraio, avrebbe discusso per futili motivi con un uomo di nazionalità italiana che si sarebbe allontanato, per poi ritornare sui suoi passi e sferrare alcuni fendenti al 32enne che è stato trasportato nell’ospedale cittadino.

Il presunto aggressore sarebbe stato individuato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Sull’accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Bari.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.