Lite al luna park nel Barese, ferito un 32enne

Un uomo di 32 anni, di nazionalità moldava e residente a Noicattaro (Bari), è stato ferito nella serata di ieri da un’arma da taglio, mentre era al luna park allestito a Monopoli, in provincia di Bari, per la festa patronale dedicata alla Madonna della Madia.

Secondo quanto si apprende la vittima, che sarebbe un giostraio, avrebbe discusso per futili motivi con un uomo di nazionalità italiana che si sarebbe allontanato, per poi ritornare sui suoi passi e sferrare alcuni fendenti al 32enne che è stato trasportato nell’ospedale cittadino.

Il presunto aggressore sarebbe stato individuato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Sull’accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Bari.