FESTA Manfredonia. È ufficialmente nato il Comitato Festa Patronale 2025
"Una squadra piena di energia, passione e senso di appartenenza, pronta a riportare al centro della comunità la devozione e la bellezza della festa in onore di Maria SS. di Siponto"
“È ufficialmente nato il Comitato Festa Patronale 2025, una squadra piena di energia, passione e senso di appartenenza, pronta a riportare al centro della comunità la devozione e la bellezza della festa in onore di Maria SS. di Siponto, simbolo spirituale e identitario di Manfredonia.
Alla guida del gruppo:
Vincenzo Feltri – 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞
Monica Mantovano – 𝐕𝐢𝐜𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞
Andrea Cotrufo – 𝐒𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
Massimo Verderosa – 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐢 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐫𝐢𝐚
Vincenzo di Staso – 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀
Con loro, un team eterogeneo e determinato che ha deciso di mettersi in gioco per amore della propria città, unendo competenze, idee e voglia di fare:
𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐨, 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐔𝐦𝐛𝐫𝐢𝐚𝐧𝐨, 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨, 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨𝐫𝐨, 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐅𝐞𝐥𝐭𝐫𝐢, 𝐃𝐢𝐧𝐨 𝐋𝐚 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞, 𝐄𝐥𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐳𝐳𝐚𝐦𝐮𝐫𝐫𝐨, 𝐄𝐥𝐯𝐢𝐫𝐚 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐥𝐢𝐨, 𝐄𝐧𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐨𝐥𝐢, 𝐆𝐢𝐚𝐝𝐚 𝐋𝐞𝐩𝐨𝐫𝐚𝐜𝐞, 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐬𝐬𝐨, 𝐈𝐯𝐚𝐧 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐞, 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞, 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐢𝐞𝐫𝐢, 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐃𝐢 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐢𝐚, 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐈𝐜𝐨𝐯𝐢𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐑𝐚𝐟𝐟𝐚𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐮𝐥𝐥𝐞, 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐧𝐨 𝐒𝐚𝐦𝐞𝐥𝐞, 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐢𝐞𝐫𝐢, 𝐒𝐚𝐯𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚, 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐢𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐞, 𝐓𝐢𝐳𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚, 𝐕𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐦𝐚, 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚 𝐏𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐨.
Un gruppo affiatato e visionario che ha scelto di costruire, con coraggio e concretezza, una festa che sia fede autentica, cultura condivisa, emozione collettiva.
“𝐀 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐒. 𝐝𝐢 𝐒𝐢𝐩𝐨𝐧𝐭𝐨, 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨. 𝐀 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚, 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚.”
Sarà una festa da vivere, insieme.”
Un gruppo per l’appunto e per sua stessa ammissione VISIONARIO ….
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Hiii, Elvire stè e Frabbrizzjie nen g stè. Cumì? M dspiece, però, pucchète…