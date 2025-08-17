Manfredonia. Ritorna al centro del dibattito l’ordinanza comunale che lo scorso anno fissava alle 2.30 di notte lo stop all’emissione sonora all’interno del Luna Park della festa patronale di Manfredonia.

A sollevare il tema è la pagina social Luna Park Manfredonia, che in questi giorni ha rilanciato un appello rivolto all’amministrazione comunale e alla cittadinanza:

“Sarebbe ottimale far suonare almeno fino alle 4, oppure abbassare semplicemente il volume alle 3, ma non spegnerla totalmente”.

Gli organizzatori sottolineano come il Luna Park non rappresenti soltanto un momento di svago per i residenti, ma anche un vero attrattore turistico, capace di richiamare visitatori da fuori città durante i giorni della festa.

Secondo la pagina, un prolungamento della musica, anche solo con volume ridotto, garantirebbe quell’atmosfera tipica e attesa che rende il Luna Park un punto di riferimento delle celebrazioni patronali.

Al momento non è stata ancora definita la regolamentazione per l’edizione di quest’anno: si attendono dunque aggiornamenti.