BAUDO // Renzo Arbore ricorda Pippo Baudo: “Conobbe i miei genitori a Foggia, andammo insieme da Padre Pio”
17 Agosto 2025 - ore  11:58

CALEMBOUR

LUTTO // Vico del Gargano, colpito da un infarto mentre cucina: muore lo chef Leonardo Di Fine
17 Agosto 2025 - ore  15:55

Home // Cronaca // Manfredonia, Luna Park: “Non spegnete la musica alle 2.30, è un’attrazione anche per chi viene da fuori”

LUNA PARK Manfredonia, Luna Park: “Non spegnete la musica alle 2.30, è un’attrazione anche per chi viene da fuori”

“Sarebbe ottimale far suonare almeno fino alle 4, oppure abbassare semplicemente il volume alle 3, ma non spegnerla totalmente”.

Luna Park Manfredonia: apertura dal 28 agosto al 1 settembre

PH STATOQUOTIDIANO.IT, AREA - GIOSTRE - ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia. Ritorna al centro del dibattito l’ordinanza comunale che lo scorso anno fissava alle 2.30 di notte lo stop all’emissione sonora all’interno del Luna Park della festa patronale di Manfredonia.

A sollevare il tema è la pagina social Luna Park Manfredonia, che in questi giorni ha rilanciato un appello rivolto all’amministrazione comunale e alla cittadinanza:

“Sarebbe ottimale far suonare almeno fino alle 4, oppure abbassare semplicemente il volume alle 3, ma non spegnerla totalmente”.

Gli organizzatori sottolineano come il Luna Park non rappresenti soltanto un momento di svago per i residenti, ma anche un vero attrattore turistico, capace di richiamare visitatori da fuori città durante i giorni della festa.

Secondo la pagina, un prolungamento della musica, anche solo con volume ridotto, garantirebbe quell’atmosfera tipica e attesa che rende il Luna Park un punto di riferimento delle celebrazioni patronali.

Al momento non è stata ancora definita la regolamentazione per l’edizione di quest’anno: si attendono dunque aggiornamenti.

1 commenti su "Manfredonia, Luna Park: “Non spegnete la musica alle 2.30, è un’attrazione anche per chi viene da fuori”"

  1. E si ,facciamola fino alle 6 ,ma tu dove abiti a basculicchiu,ma non farmi ridere, all’ una tutti a letto,se si andava a lavoro come le persone normali col cavolo che stavi in giro fino alle 4 ,oppure sopravvivi con il reddito di inclusione

