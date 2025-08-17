Maratonina dei 2 Colli: la 37ª edizione celebra sport, tradizione e sapori del Gargano

È stata un successo la 37ª edizione della Maratonina dei 2 Colli, andata in scena a Carpino e capace di richiamare atleti e appassionati da tutta la Puglia e da diverse regioni italiane. Un appuntamento che, ancora una volta, ha saputo intrecciare sport, tradizione e gastronomia, confermandosi tra gli eventi più attesi dell’estate garganica. Con partenza e arrivo nella suggestiva Piazza del Popolo, la gara ha visto un’ampia partecipazione di podisti, accompagnati dal calore del pubblico che lungo il percorso non ha fatto mancare sostegno ed entusiasmo.

Oltre lo sport, una festa di comunità

L’organizzazione della ASD Veloclub Carpino Runners ha trasformato la manifestazione in una vera festa collettiva. Non solo competizione sportiva, dunque, ma anche occasione per riscoprire l’identità gastronomica del territorio. Come da tradizione, il pasta party finale ha offerto ai partecipanti le celebri orecchiette e il piatto simbolo della cucina locale, le fave di Carpino, veri ambasciatori dei sapori garganici.

Determinante il contributo degli sponsor e soprattutto dei numerosi volontari, autentico motore della manifestazione. Un plauso particolare è stato rivolto al presidente Santino Basanisi, figura storica e carismatica della ASD, che con la sua instancabile dedizione continua a garantire la crescita e la solidità di un evento diventato patrimonio della comunità.

I vincitori

Sul piano agonistico, la cronaca sportiva registra la vittoria di Bosco Luca (U.S. Foggia Atletica Leggera) nella categoria maschile con il tempo di 34:09, mentre tra le donne ha trionfato Ceddia Laura (U.S. Atletica Vedano) in 40:16.

Un ponte tra tradizione e futuro

La Maratonina dei 2 Colli si conferma così non solo come competizione podistica di livello, ma anche come strumento di promozione culturale e turistica, capace di unire generazioni e valorizzare le eccellenze del territorio.Appuntamento, dunque, al prossimo anno, quando Carpino ospiterà la 38ª edizione di un evento ormai entrato di diritto nel calendario delle grandi manifestazioni del Gargano.

