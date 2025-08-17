Oltre 45 mila interventi del 118: così funziona la rete delle urgenze

FOGGIA – Dall’inizio dell’anno ad oggi, il Sistema di Emergenza Territoriale 118 dell’ASL Foggia ha portato a termine oltre 45mila missioni in tutta la Capitanata. Una mole di interventi che testimonia non solo l’impegno quotidiano degli operatori, ma anche l’importanza di un’organizzazione sanitaria capace di rispondere con efficienza alle emergenze più complesse e tempo-dipendenti, come i traumi maggiori.

«La scelta della destinazione ospedaliera per un paziente traumatizzato – sottolinea il direttore della Centrale Operativa 118, Stefano Colelli – non è mai discrezionale. È il frutto di protocolli rigorosi e valutazioni cliniche oggettive, pensati per ridurre mortalità e invalidità, oltre che per ottimizzare l’uso delle risorse disponibili. In base alle condizioni del paziente viene individuata la struttura più idonea a garantire cure tempestive ed efficaci. La Centrale Operativa 118 – aggiunge Colelli – ha un ruolo cruciale nel coordinare i soccorsi e indirizzare ogni paziente verso l’ospedale più adeguato, considerando gravità, distanza e disponibilità dei mezzi di trasporto».

La rete SIAT: il modello pugliese per la gestione dei traumi

Per garantire un’assistenza uniforme ed efficace, la Regione Puglia ha istituito il Sistema Integrato per l’Assistenza al Trauma (SIAT), che assicura il trattamento rapido e appropriato dei pazienti vittime di traumi gravi. Una rete coordinata dalla Centrale Operativa 118, basata sul principio della “centralizzazione primaria”: indirizzare subito il paziente verso la struttura capace di fornire cure definitive.

Il SIAT è organizzato su tre livelli:

Centri Traumi di Alta Specializzazione (CTS) : strutture con tutte le tecnologie e competenze chirurgiche e intensive necessarie a gestire h24 i traumi più complessi e pluridistrettuali.

: strutture con tutte le tecnologie e competenze chirurgiche e intensive necessarie a gestire h24 i traumi più complessi e pluridistrettuali. Centri Traumi di Zona (CTZ) : ospedali in grado di trattare h24 traumi gravi e pluridistrettuali, ad eccezione di quelli che richiedono alte specialità.

: ospedali in grado di trattare h24 traumi gravi e pluridistrettuali, ad eccezione di quelli che richiedono alte specialità. Presidi di Pronto Soccorso per Traumi (PST): punti di riferimento per la stabilizzazione iniziale del paziente, in attesa di un eventuale trasferimento verso centri di livello superiore.

La mappa in Capitanata

In provincia di Foggia, i presidi ospedalieri di Manfredonia, San Severo e Cerignola operano come PST, dedicati alla prima stabilizzazione del paziente politraumatizzato.

La Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, riconosciuta come CTZ in base al DM 70/2015 e alle indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità, garantisce invece una gestione completa dei traumi gravi, potendo contare su chirurgia generale e d’urgenza, rianimazione, ortopedia, radiologia con trasmissione a distanza delle immagini, laboratorio e centro trasfusionale, il tutto attivo 24 ore su 24.

Il livello più alto della rete è rappresentato dal Policlinico “Riuniti” di Foggia, individuato come CTS. La struttura è dotata di tutte le alte specialità necessarie – dalla neurochirurgia alla cardiochirurgia, fino alla chirurgia vascolare e maxillo-facciale – e dispone di tecnologie avanzate come TAC e angiografia interventistica in adiacenza alla sala emergenza, oltre a sale operatorie dedicate al damage control.

L’impegno dell’ASL Foggia

«L’integrazione con la Rete SIAT – si legge in una nota dell’ASL – rafforza la capacità del sistema sanitario provinciale nella gestione dei traumi maggiori, garantendo ai pazienti un percorso assistenziale qualificato, tempestivo e conforme agli standard più avanzati. Un impegno continuo che mette al centro la sicurezza e la salute dei cittadini».