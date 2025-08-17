Edizione n° 5796

Pippo Baudo
17 Agosto 2025 - ore  11:58

CALEMBOUR

LUTTO // Vico del Gargano, colpito da un infarto mentre cucina: muore lo chef Leonardo Di Fine
17 Agosto 2025 - ore  16:28

LUTTO Vico del Gargano, colpito da un infarto mentre cucina: muore lo chef Leonardo Di Fine

Vico del Gargano, colpito da un infarto mentre cucina: muore lo chef Leonardo Di Fine

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Agosto 2025
Cronaca // Gargano //

È morto mentre stava cucinando nel suo ristorante. Vico del Gargano, piccolo centro della provincia di Foggia, è sotto choc per la la tragica fine di Leonardo Di Fine, noto chef di 43 anni. Il Comune in segno di lutto, ha annullato tutti gli eventi per la festa di San Rocco.

Di Fine, 43 anni, nonostante la sua giovane età era già uno chef apprezzato e noto per il suo talento. Gestore di un ristorante del centro garganico, lo chef è stato stroncato da un infarto mentre era ai fornelli a preparare uno dei suoi piatti. Una passione per la cucina che aveva coltivato sin da giovane: Leonardo Di Fine aveva frequentato la scuola alberghiera e poi, dopo anni di studio e sacrifici, era arrivato a gestire un ristorante.

«Un dolore – ha commentato il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio- che ha profondamente colpito l’intera comunità». L’amministrazione comunale ha annullato per lutto tutte le manifestazioni che erano state organizzate e programmate per la festa di San Rocco. Annullato anche il concerto di opera lirica che doveva svolgersi in piazza San Domenico.

Lo riporta foggia.corriere.it

Nessun campo trovato.