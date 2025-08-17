Vico del Gargano, colpito da un infarto mentre cucina: muore lo chef Leonardo Di Fine

È morto mentre stava cucinando nel suo ristorante. Vico del Gargano, piccolo centro della provincia di Foggia, è sotto choc per la la tragica fine di Leonardo Di Fine, noto chef di 43 anni. Il Comune in segno di lutto, ha annullato tutti gli eventi per la festa di San Rocco.

Di Fine, 43 anni, nonostante la sua giovane età era già uno chef apprezzato e noto per il suo talento. Gestore di un ristorante del centro garganico, lo chef è stato stroncato da un infarto mentre era ai fornelli a preparare uno dei suoi piatti. Una passione per la cucina che aveva coltivato sin da giovane: Leonardo Di Fine aveva frequentato la scuola alberghiera e poi, dopo anni di studio e sacrifici, era arrivato a gestire un ristorante.