Marmo: apertura UE Olio turco, non lo si venda come italiano

Bari – “CONDIVIDO pienamente il voto di opposizione espresso dall’on.in materia di accordi sulle importazioni di olio d’oliva dalla Turchia, con riferimento ai quali alla Commissione sono stati inopportunamente trasferiti pieni poteri, a scapito del ruolo dell’Europarlamento”. Così in una nota il Consigliere regionale PdL,Vicepresidente del Consiglio regionale.“Tale scelta determinerà infatti, del tutto prevedibilmente, una sconsiderata apertura dei nostri mercati ad olio di dubbia qualità econ il rischio molto concreto di favorire il fenomeno delle truffe e delle sofisticazioni. Ciò a tutto danno dei consumatori e dei produttori seri e corretti, soprattutto pugliesi, già pesantemente danneggiati dalla riduzione delle integrazioni e dal calo sempre più insostenibile dei prezzi.”“Adesso, oltre a sollecitare ogni intervento – anche della nostra Regione – utile a bloccare o quanto meno ridurre il danno rivenienteci da tale autentico attentato alle nostre produzioni, c’è da sperare quantomeno che l’olio turco venga rappresentato come tale, e non già mascherato da italiano, come purtroppo molto probabilmente avverrà”.Redazione Stato