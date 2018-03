Referendum ‘Giustizia Giusta’, raccolta firme Pdl Manfredonia

Di:

Manfredonia – ILinforma chepresso la propria sede, sita in Corso Manfredi n.190, sarà possibile firmare per il “Referendum sulla Giustizia Giusta”:• Ergastolo – Per l’abolizione dell’ergastolo• Magistrati fuori ruolo – Per il rientro nelle funzioni proprie dei magistrati fuori ruolo• Custodia cautelare – Contro l’abuso della custodia cautelare• Responsabilità civile dei magistrati – Per la responsabilità civile dei magistrati• Separazione delle carriere – Per la separazione delle carriere dei magistrati

Per sottoscrivere il “Referendum sulla Giustizia Giusta” basterà recarsi nella suddetta sede tutti i giorni dalle 18.30 alle 20.30.

QUI ORTA NOVA. “Abbiamo la necessità di raggiungere sul territorio nazionale 500 mila sottoscrizioni, firme utili a presentare i referendum abrogativi sulla giustizia promossi dal Partito Radicale e sostenuti con forza anche dal PdL. La sezione Ortese farà la sua parte, ci stiamo mobilitando e saremo presenti con i banchetti nella piazza della nostra città”.

Il Popolo della Libertà di Orta Nova si mobilita e scende in piazza per promuovere i Referendum sulla Giustizia. I banchetti per la raccolta delle firme saranno attivi : sabato 21 e domenica 22 settembre, in piazza Pietro Nenni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Aderiranno altresì, la neo costituita Fratelli D’Italia ed il movimento politico Noi di Destra di Orta Nova.

Alcuni quesiti dei Referendum riguardano la separazione delle carriere e la responsabilità civile dei magistrati.

