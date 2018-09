Foggia. Arrestato 42enne

Di:

Foggia. Il 15 settembre 2018, agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia- “Gruppo Falchi” hanno tratto in arresto su revoca di decreto di sospensione di ordine di carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Luigi Campanile, classe 1976.

Il provvedimento dispone l’espiazione della pena di 3 anni e 11 mesi di reclusione poiché lo stesso è stato riconosciuto colpevole dei reati di tentato omicidio in concorso con altra persona e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Nel 2014 Campanile fu tratto in arresto dagli Agenti della Polizia di Stato per aver accoltellato un extracomunitario per futili motivi.

Dopo le formalità di rito il suddetto è stato associato nel carcere di Foggia.

Redazione StatoQuotidiano.it