Foggia e Provincia: oltre 3.187 chili di droga sequestrati e 230 arresti

Oltre tre tonnellate e 187 chili di droga sequestrate per un valore al dettaglio di sva­riate decine di milioni di euro; più di 36mila piante di can­nabis estirpate in 6 pianta­gioni (è dalle foglie essiccate e trattate che si ottiene la ma­rijuana); oltre 230 arresti ese­guiti in flagranza e su prov­vedimenti restrittivi della ma­gistratura, tra ordinanze cau­telari per nuovi affari e ordini di carcerazione per vecchie pendenze con la Giustizia.

Bi­sogna confrontarsi con questi dati, sia pure ufficiosi, relativi alla lotta ai trafficanti e spac­ciatori di droga in città e pro­vincia nei primi 8 mesi e mez­zo del 2018 da parte delle forze dell’ordine, per comprendere la portata dell’affare crimina­le, quello capace di moltipli­care per dieci gli investimenti.

Il maxi-sequestro di 48 ore fa al largo delle coste del Gargano – due scafisti albanesi in ma­nette, recuperata una tonnel­lata e 718 chili di marijuana per un valore sul mercato sti­mato dalla Guardia di Finanza nell’ordine di 15 milioni di euro – conferma l’entità dell’af­fare che travalica i confini del Foggiano e spiega anche come e perché per la droga si uccida e si combattano guerra per gestire il business.

fonte ondaradio