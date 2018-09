Manfredonia. “Amore per il territorio”: encomio solenne per Lino Campagna

Di:

Manfredonia, 17 settembre 2018. ”(..) per la tenacia, la generosità e la passione con le quali rivela il suo grande amore e il profondo attaccamento al territorio dauno ed in particolare a Siponto (..)”.

Con recente delibera, la Giunta comunale di Manfredonia ha deliberato di conferire a Michele (Lino) Campagna l’ENCOMIO SOLENNE della Città di Manfredonia.

“Ha con passione, generosità e lungimiranza perseguito e realizzato il sogno di assegnare alle menti più brillanti del territorio un riconoscimento quale è l’Argos Hippium che andasse oltre il premio conferito, nell’ottica di creare invece un legame profondo ed intenso tra i luoghi di origine ed il mondo, un ponte ideale tra ieri e domani, in continuità con il flusso della vita”, si legge nell’atto.

“Ha svolto per 25 anni, con pazienza ed umiltà, un lavoro di studio e di ricerca, contribuendo a valorizzare, facendone conoscere storia e talento, l’umanità delle persone che, distintesi in Italia e nel mondo per capacità e carriera, si sono riconosciute nel Premio Argos Hippium, percorrendo anche migliaia di chilometri pur di essere presenti a Manfredonia, dandole lustro con la loro presenza, per ricevere il tributo di affetto e gratitudine della propria terra; ha compreso, con una visione innovativa, il potenziale turistico e culturale della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, decidendo di realizzare qui l’evento di premiazione dell’Argos Hippium e promuovendo iniziative benefiche per esaltarne il valore, che oggi, grazie all’impegno della Soprintendenza ed alle opere artistiche realizzate di recente, è apprezzato e conosciuto a livello internazionale“.

