Bonifica Sin Manfredonia, Verdi “Vogliamo trasparenza”

Di:

“Abbiamo aderito e partecipato alla manifestazione sulle bonifiche della zona ex Enichem. Abbiamo informato i cittadini sullo stato dei lavori e sulle loro criticità. Abbiamo messo in luce l’inefficacia della bonifica della falda che con il metodo adottato richiederà altri decenni e quella delle tombature di alcune aree che mettono un coperchio superficiale ma non bloccano l’avanzare degli inquinanti in profondità che stanno per raggiungere la falda che sbocca in mare. Abbiamo perciò chiesto che ogni riutilizzo dell”area sia successivo al termine della bonifica e che ogni utilizzo sia ecosostenibile.

Questa estate abbiamo inviato una comunicazione a Syndial in tal senso per avere notizie sullo stato attuale dei lavori e sul progettato impianto di generazione di olio combustibile dai rifiuti organici, ma l’arroganza di quella società non ha pari e non ha risposto! Invitiamo pertanto le associazioni ed i cittadini a lavorare insieme per chiedere trasparenza, efficacia e rapidità nel completamento dei lavori”.

Verdi Manfredonia, settembre 2019