Discoteche a Manfredonia. “Manca piano turistico. Prima Mythos e Le Garden, oggi alle 24 stop musica”

Di:

Manfredonia, 17 settembre 2019. Quella appena trascorsa è stata la prima estate senza amministrazione comunale per Manfredonia. In questi mesi, in tanti hanno esposto le proprie preoccupazioni su cosa significhi il commissariamento e cosa rappresenterebbe lo scioglimento della giunta, in caso vi sia un riscontro di interferenze illecite da parte della Commissione Antimafia: una debacle per l’immagine del paese, un freno allo sviluppo e all’occupazione, specialmente quella giovanile. La stagione estiva 2019 ha già dato un prospetto delle cupe previsioni fatte fino ad oggi: pochissime serate, esigue opportunità di aggregazione e attrazione di gente dai paesi circostanti Manfredonia. Colpa non di mancanza di idee o di voglia di fare, ma di mancanza di aiuto da parte delle autorità: lo afferma Michele Spagnuolo, proprietario de La Roca Solarium Beach, l’attività sulla scogliera Acqua di Cristo fresco di secondo posto al concorso italiano “Best Italian Beach”.

Michele Spagnuolo (La Roca) “La stagione per noi è andata bene, ma è stata un’estate spenta per Manfredonia”

«La stagione per noi è andata bene, ma è stata un’estate spenta per Manfredonia. Senza un’amministrazione non abbiamo nessuno con cui dialogare al Comune, siamo soli e andiamo avanti per conto nostro. Paghiamo tasse alte, ma il lungomare non è valorizzato e vi è sporcizia ovunque. Non vi è un progetto turistico che veicoli l’afflusso di turisti e la circolazione di moneta. Non abbiamo incentivi concreti per la nostra attività: ad esempio, come è possibile far spegnere la musica a mezzanotte? »: così tira le somme di quest’ultima stagione balneare, segnata da regole rigide e sanzioni pesanti, e aggiunge: «Quest’anno abbiamo avuto anche un problema col personale. Non si trovano camerieri, forse il problema è anche del reddito di cittadinanza…»

“Nuove attività? Burocrazia lunga e lenta”

E se mandare avanti un’attività è difficile, pare lo sia ancora di più aprirne una: «Gli imprenditori sono affossati da una burocrazia lunga e molto lenta. Io stesso ho impiegato sette anni per aprire La Roca. Ti chiedono documenti su documenti in tempi molto dilatati, portandoti al punto di desistere». Una realtà che potrebbe spiegare, almeno in parte, la penuria a Manfredonia di attività come discoteche, spazi in grado di richiamare altra gente da fuori il paese.

Antonio Tricarico “Piano di comunicazione? Prima il proprietario ci dava i biglietti, noi in Piazza li vendevamo tutti”

Eppure, ci sono stati anni in cui il business era fiorente, anni in cui il benessere economico ha permesso il successo di locali storici come Casablanca, il Mythos, il Samoa e il Crocodile tra gli anni ’80 e ’90, come ricorda Antonio Tricarico, che in quegli anni faceva il PR: «Il proprietario ci dava i biglietti, noi andavamo in Piazza del Popolo e li vendevamo facendoci conoscere dai ragazzi».

Niente inviti social, niente strategie di marketing e comunicazione, niente fotografi ufficiali della festa. Discoteche aperte addirittura in inverno e nelle fasce pomeridiane per gli adolescenti. Locali che, come racconta l’ex PR, attiravano gente da Foggia, San Giovanni Rotondo e altri paesi nei dintorni: «Fino al 2000 c’era VillaHermosa, una discoteca con piscina e doppia pista… un’attività durata cinque anni. Poi c’è stato Le Garden sempre nei primi anni zero, e altri locali con figure di organizzatori come quella del scomparso Umberto Brigida…».

Il business è fermo dunque da più di dieci anni. «Se avessi le risorse – racconta Spagnuolo – investirei nella creazione di un portale di comunicazione e pubblicità su Manfredonia, sulle attività, sull’intrattenimento che può offrire. Dobbiamo imparare a mettere in vetrina il paese e le sue risorse, attualmente non c’è un piano strategico pensato per il settore».

Tuttavia, per ora, resta tutto fermo. Mentre attendiamo, quasi in apnea, il verdetto sul destino di Manfredonia.

A cura di Carmen Palma