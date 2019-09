Donazione sangue a  Zapponeta: ancora una volta da grandi numeri.

Di:

Zapponeta. Il cuore grande dei donatori della Fratres di Zapponeta non tradisce mai. Quando c’è bisogno di dare una mano, le persone che sanno l’importanza di un piccolo grande gesto come questo non si tirano mai indietro. Dimostrazione arriva da Zapponeta , dove la giornata speciale dedicata alla raccolta sangue di domenica 15 settembre, è andata nuovamente ben oltre le attese.

Il cuore dei fratresiani è davvero grandissimo.

Sono stati in 40 gli uomini e le donne di tutte le età che si sono presentati presso i locali parrocchiali, concessi dal padre spirituale dell’associazione Don Andrea Lauriola, e che con la loro disponibilità, hanno permesso di raccogliere sacche di sangue che in un periodo come questo, dove la domanda è molto alta, permettono di salvare tante vite.

Soddisfatto a pieno il presidente Fabio Cercio, il quale, ringrazia di cuore tutto il fantastico direttivo per il lavoro svolto, i soci donatori e i neodonatori che hanno scelto proprio la Fratres di Zapponeta per la loro prima donazione ed invita tutti al prossimo imminente evento, organizzato anche per soddisfare i donatori che per problemi di tempo e tecnici questa volta non hanno potuto donare.

Inoltre, il presidente della Fratres di Zapponeta ringrazia di cuore il reparto trasfusionale di “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, che ha accolto la richiesta dell’associazione di permettere ai donatori di accedere per via telematica a immediata visualizzazione e stampa del referto delle analisi del sangue.

Ad oggi il donatore sottoposto a singolo prelievo riceveva i risultati degli esami del sangue solo in forma cartacea e per posta, con un evidente dispendio di tempo e denaro rispetto alla via telematica. Utilizzando questa forma di accesso ai referti si riuscirà invece a comunicare molto più celermente le informazioni al paziente-donatore e si potrà risparmiare sui costi. Inoltre, la realizzazione di questo importante servizio al cittadino si accompagna al completamento dell’integrazione tra centri trasfusionali e laboratori di analisi, nonché all’arricchimento del Fascicolo Sanitario Elettronico con i referti di laboratorio del donatore. Per esempio, il medico di famiglia potrà visualizzare con un semplice ‘click’ i risultati degli esami del sangue, ottenuti nel tempo e fino a quel momento anche con le donazioni, avendo così a disposizione una panoramica più dettagliata e aggiornata dello stato di salute del paziente.