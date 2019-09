Fratelli d’Italia “Commissione per il Welfare? Anche per il passato”

Di:

Di seguito, una nota congiunta del coordinamento cittadino e del gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Foggia.

“La richiesta di istituire una Commissione d’inchiesta sull’operato dell’assessorato alle Politiche sociali nella precedente amministrazione, presentata da 12 consiglieri di opposizione, è pienamente legittima, ma al tempo stesso grottesca e surreale. Perché il controllo sugli atti prodotti negli ultimi cinque anni poteva e doveva essere esercitato a tempo debito, in qualunque momento, e questo risveglio tardivo rappresenta quindi l’attestazione del mancato svolgimento da parte di consiglieri – alcuni dei quali firmatari dell’istanza – e partiti del proprio ruolo di verifica e controllo. L’ammissione della propria incapacità e del proprio fallimento. Oppure si tratta semplicemente di un’appendice fuori luogo della campagna elettorale per le comunali, terminata con la vittoria del centrodestra evidentemente non ancora elaborata; o una prova di inciucio su scala ridotta tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, sbagliando però completamente sia la mira che il bersaglio.

Non ci spaventa, infatti, nessuna Commissione d’inchiesta, anzi: siamo pronti a rilanciare e chiedere una verifica dell’operato, nel Welfare come in qualsiasi altro ambito, nelle precedenti amministrazioni di centrosinistra, anche e soprattutto per avere un necessario termine di comparazione tra le risorse della comunità impiegate e i risultati che hanno prodotto. Fratelli d’Italia è sempre stato e sempre sarà dalla parte della legalità, della trasparenza e della correttezza: e patetici attacchi strumentali da chi ha prodotto disastri in serie, per i quali i cittadini stanno ancora pagando un prezzo altissimo nella loro quotidianità, non cambieranno il nostro modo di intendere e vivere la politica”.

Foggia, 16 settembre 2019