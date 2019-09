“Il Pd ha perso le sue ragioni in una serie di comitati elettorali”

Di:

“Inevitabile. Questo giorno prima o poi sarebbe arrivato. Il Pd nacque per dare vita ad una nuova cultura politica. Ed invece si è trasformato in un insieme di comitati elettorali”.

Cronaca di una scissione annunciata anche per Aldo Ragni, dirigente regionale del Pd di Vieste, critico nei confronti dell’organizzazione, della struttura e del coordinamento provinciale in occasione delle votazioni del 4 marzo, per ricordare l’ultima tornata elettorale. “Le ragioni fondatrici del Pd restano tutte. Bisognava prendere atto che non era più possibile realizzarle nel Pd. Non so chi in provincia di Foggia deciderà di aderire. Il progetto è stato appena annunciato. Immagino che chi ha promosso i comitati confluirà nel nuovo partito”.

Ragni fa riferimento ai comitati civici del senatore toscano (da Foggia, con Michele Vaira, a Manfredonia con Matteo La Torre e in altre paesi del Gargano. Un insieme di circoli che proprio nel capoluogo hanno celebrato la loro nascita a febbraio scorso, ospite, fra gli altri, l’attuale sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto). A tal proposito Ragni rilancia: “Non sono pochi quelli che non vi avevano ancora aderito perché temevano che fossero solo l’ennesima corrente del Pd. Quel che è certo è che io la scelta e le motivazioni di Renzi le condivido pienamente. E quindi aderirò senza alcun dubbio a questo nuovo progetto”