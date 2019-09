Loizzo: ancora olio extravergine sofisticato

Di:

“Olio di semi spacciato per extravergine d’oliva, questa volta tra Cerignola e Firenze: per il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo le frodi non sono più tollerabili. Nell’ambito di un’operazione condotta dai Nas del capoluogo toscano, con la collaborazione dei Nucleo anti sofisticazioni di Foggia e dei Carabinieri dei Comandi provinciali di Firenze e Foggia, di concerto con l’Istituto Centrale Repressione Frodi, è stata scoperta una frode tesa a commercializzare olio di semi, spacciandolo come olio extravergine di oliva, con l’aggiunta di sostanze come clorofilla e betacarotene.

“Esprimo il mio più vivo apprezzamento nei confronti delle forze dell’ordine per aver scongiurato questo ennesimo malaffare che colpisce il nostro olio di oliva extravergine – afferma Loizzo – è necessario continuare l’azione di repressione e di prevenzione, per colpire chi non solo fa un danno all’agricoltura, ma spesso può anche fare un danno alla salute dei cittadini. La nostra olivicultura, già aggredita dalla xylella, continua a subire disastri e questo non può essere più tollerato”.