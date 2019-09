L’ostrica della laguna di Varano fra gli stand della Fiera de levante

Di:

Al Padiglione 18 della Fiera del Levante c’è la “Puglia, soul food”, ovvero la Puglia, cibo dell’anima. Nello storico spazio fieristico dedicato al mondo agroalimentare, quest’anno, per l’83esima edizione della Campionaria, è protagonista la filiera ittica, il pescato locale di stagione e la valorizzazione del pesce azzurro. Tante le attività promosse dalla Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura e coordinate dal Servizio regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che propone una serie di eventi, dal titolo “DaMare – Blue economy, Sustainability e Growth”, per raccontare il mare attraverso il cibo e i prodotti della pesca. Ma anche le politiche regionali di crescita sostenibile e sviluppo, attuate in collaborazione con tutti gli attori della filiera: le organizzazioni di categoria, i dieci GAL/FLAG (Fisheries local action groups) pugliesi, le Aree Marine Protette, le Capitanerie di Porto, Università pugliesi e Politecnico, ASL, MATTM, Mipaaf Sezione risorse sostenibili Regione Puglia, Sezione PSR/FEAMP, CNR Taranto e Lesina, IZS Puglia e Basilicata, Arpa Puglia, Associazioni di categoria e Sindacati di settore, Federparchi, Servizio Parchi Regione Puglia.

Oltre alle 19 aziende agroalimentari che espongono prodotti enogastronomici a marchio Puglia, sono allestite le Aree Masserie Didattiche, Enoteca, Shoowcooking ove, in particolare, tutti i giorni i visitatori possono gustare piatti della tradizione locale a base di pesce, preparati da chef specializzati, e partecipare a vere e proprie Master Class.

Gli chef fino al 20 settembre offrono al pubblico tutte le informazioni utili a riconoscere il pesce fresco locale di stagione, imparare a distinguerlo da quello importato, ma anche le tecniche per pulirlo, sfilettarlo, cucinarlo e servirlo. La degustazione guidata, infatti, è accompagnata da una serie d’informazioni utili al consumatore: dalla lettura delle etichette esposte nei punti vendita alle informazioni sulla tracciabilità, sulla certificazione, fino alle metodologie di pesca e dei processi produttivi sostenibili. Ad ogni piatto sono accostati vini pugliesi, anche in questo caso, con un percorso guidato da esperti sommelier. Sono sette gli chef (Giuseppe Panebianco di Bari, Valentina De Palma di Taranto, Leonardo Vescera di Vieste (Fg), Cosimo Russo di Leverano (Le), Salvatore Riontino di Margherita di Savoia (BAT), Erica Ciaccia di Ostuni (Br), Giuseppe Curci di Bari), provenienti da diverse aree geografiche pugliesi, a lavoro nella preparazione di piatti tipici della cucina marinara pugliese, reinterpretati ogni volta in base alla provenienza e al tipo di pesce scelto.

Tra gli eventi su proposta dei GAL, oggi è in programma “Fish All Days”, progetto innovativo di vendita diretta del pescato. Il 19 settembre la presentazione dell’Ostrica di San Michele, la prima ostrica made in Puglia, nata nella laguna di Varano, in provincia di Foggia.

Il programma è stato realizzato nell’ambito della Misura 5.68 del P.O. FEAMP (Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020, uno dei cinque fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) che si integrano a vicenda, e mirano a promuovere una ripresa basata sulla crescita e l’occupazione in Europa. Il FEAMP (Fondo per la politica marittima e della pesca) 2014-2020, come previsto dalla Politica Comune della Pesca, mira a creare nuove opportunità di occupazione e di crescita nelle zone costiere attraverso l’adozione di pratiche di pesca sostenibile.