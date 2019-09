Manfredonia. “E’ l’albergatore che fa l’albergo. Non l’albergo che fa l’albergatore”

Di:

“E’ l’albergatore che fa l’albergo. Non l’albergo che fa l’albergatore”. Con questa dinamica e propositiva forma mentis arriva a Manfredonia “Albergatore Pro”, tappa ufficiale del vertice annuale per albergatori professionisti, con interventi di relatori selezionati tra i massimi esperti di hotel in Italia in varie discipline, un’occasione unica per confrontarsi con altri albergatori professionisti da ogni parte d’Italia.

L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre presso il “RegioHotel Manfredi” con una giornata di full immersion – in collaborazione con “Remark”, azienda specializzata nel campo del revenue management alberghiero e “Franco Grasso Revenue Team” e con il patrocinio di Parco Nazionale del Gargano, Aret PugliaPromozione e Federalberghi – , utile agli operatori del settore non solo per qualificare ulteriormente la propria professionalità, ma anche per iniziare a costruire un sistema territoriale coeso, consapevole e competitivo sul mercato.

Cosa si impara durante il seminario?

► Come impostare un piano marketing efficace per il tuo hotel dall’apertura al raggiungimento del budget;

► Come creare sinergie efficaci per fare squadra tra gli operatori turistici del territorio;

► Come individuare i principali indici di performance per controllo di gestione, analisi finanziaria e risparmio fiscale;

► Come rendere appetibile il tuo progetto per ottenere dalle banche i finanziamenti che ti servono.

Albergatore Pro® è una società di formazione per albergatori professionisti nata da un’idea dei fondatori Gian Marco Montanari e Daniele Sarti nell’agosto 2015 con la creazione del gruppo facebook “Albergatore Pro”. Il gruppo è dedicato agli albergatori e professionisti nel campo dell’ospitalità, ogni giorno vengono raccolti e discussi articoli, post e notizie relative all’industria alberghiera. Condividono le strategie più efficaci, dal marketing all’operativo, e tutto ciò che può trasformarsi in fatturato per l’hotel.

L’obiettivo è raccogliere e valutare le esperienze dei professionisti che ne fanno parte per offrire un autentico valore aggiunto a tutti i partecipanti. Attualmente il gruppo Albergatore Pro conta 3.700 iscritti ed è oggettivamente la più grande community italiana per professionisti del settore alberghiero.

“Cosa Facciamo? – spiegano gli organizzatori -.Stiamo formando la nuova Generazione di Albergatori. Una classe imprenditoriale fatta di professionisti competenti e persone appassionate al mondo hotel. Abbiamo un’unica missione: pubblicare le idee e gli insegnamenti dei migliori esperti di marketing, controllo di gestione e crescita personale del mercato italiano. Lo facciamo coinvolgendo ogni giorno la nostra grande community fatta di persone che condividono strategie e ideali. Generiamo valore tramite la pubblicazione di contenuti gratuiti, corsi ed eventi dal vivo. Negli anni – aggiungono – abbiamo migliorato i risultati professionali e la vita personale di migliaia di imprenditori attraverso un tipo di formazione lontana, e ben diversa, dai soliti standard del nostro paese. Il corso Albergatore Pro è il vertice annuale per albergatori professionisti, con interventi di relatori selezionati tra i massimi esperti di hotel in Italia in varie discipline, un’occasione unica per confrontarsi con altri albergatori professionisti da ogni parte d’Italia”.

Per info ed iscrizioni evento di Manfredonia: https://www.albergatorepro.com/manfredonia-2019/

PROGRAMMA

4 OTTOBRE 2019 – MANFREDONIA – REGIOHOTEL MANFREDI

9.30 – 11.00

Il tuo piano marketing

Come creare un piano marketing step-by-step del tuo hotel per massimizzare i ricavi e ottimizzare le procedure di tutti i reparti.

Relatore: Gian Marco Montanari

Autore del libro “L’hotel è un mucchio di mattoni (senza un Albergatore Pro)”, e cofondatore di Albergatore Pro

11.00 – 11.30

Coffee Break offerto

11.30 – 13.00

Revenue territoriale

Aumentare l’indotto del territorio attraverso la massimizzazione delle vendite individuali e collettive

Relatore: Emiliano Viola

Area Manager & Business Developer Franco Grasso Revenue Team

13.00 – 14.30

Pausa Pranzo

14.30 – 16.00

Dove sono i miei soldi?

Differenza tra risultato economico e finanziario e strumenti per massimizzare i flussi di cassa

Relatore: Alex Gasperoni

Commercialista specializzato in alberghi e Coach d’impresa.

16.00 – 16.30

Coffee Break offerto

16.30 – 18.00

Non commettere questo errore quando vai in banca

Vuoi ristrutturare il tuo hotel o prenderne uno nuovo? Scopri come presentare il tuo progetto alle banche e ottenere il credito di cui hai bisogno.

Relatore: Gabriele Nanni

Esperto di rapporti banca/impresa. Responsabile sviluppo Progetto Turismo Banca Iccrea

18.00 – 19.00

Aperitivo offerto