«Non posso più celebrare messa perché ho peccato». Questa la frase pronunciata domenica da un parroco di un paese alle porte di Lecce che ha lasciato increduli e sconcertati i pochi fedeli che si erano recati in Chiesa per assistere alla funzione. Poco prima delle 19.00, è uscito senza la tonaca e ha pronunciato solo queste parole. Non una in più. Ma sono bastate a far scoppiare un vero e proprio caso.

