“Puglia: flotta peschereccia pari ad oltre 1500 unità”

Nel P.O. FEAMP, la Regione Puglia ha una dotazione finanziaria di 89 mln di euro. Ad oggi la Regione ha attivato misure per due terzi del budget disponibile. La Puglia, con una flotta peschereccia di oltre 1.500 pescherecci, seconda per grandezza solo a quella siciliana, produce oltre 25 mila tonnellate di pescato, il 12,9% della produzione nazionale; nell’acquacoltura, con circa 13 mila tonnellate, rappresenta il 9% della produzione. SOSTENIBILITA’ E SVILUPPO – La presenza del FEAMP alla Fiera del Levante aggiunge un tassello importante alla strategia di promozione e valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibile.

Per far fronte alla crescente domanda di prodotti ittici, e al progressivo depauperamento delle risorse marine, l’UE ha adottato dal 2014 una Politica Comune della Pesca che mira a ridurre le catture in mare e a mettere in pratica tutte le azioni per rendere la pesca sostenibile.