“Seguo Renzi e lascio il Pd, scelta che straccia il velo di ipocrisia”

Scissione nel Pd a firma di Matteo Renzi, tante volte paventata e smentita prima del cambio di governo. Mentre una pattuglia di ministri, dirigenti e sottosegretari si prepara a seguirlo – nel clima di polemica sul tema “perché i toscani sono stati esclusi dal governo”- anche il territorio di Capitanata fa le sue scelte. A Foggia Lorenzo Frattarolo, già delegato nazionale del Pd, sottolinea, in primis: “Immagino che non via sia nessuno stupore in relazione alla mia scelta in proposito”. Lascia il Pd e segue Renzi perché “per quanto mi riguarda la vera scissione è avvenuta il 4 dicembre 2016 quando pezzi di partito, più o meno palesemente, votarono contro il progetto di riforma costituzionale. Oggi è stato stracciato soltanto un inutile velo di ipocrisia”.

Poi fa riferimento agli scontri quotidiani passati e presenti: “Nella legislatura con la maggior spinta riformista e con un partito forte alla guida, non si ha memoria di una tale quantità di fuoco amico nella storia repubblicana. Per chi crede nell’Europa e nella necessità di riforme strutturali coraggiose per il nostro paese è importante che esista una nuova casa. È il caso di ricordare che atti del governo Renzi venivano impugnati da regioni a guida Pd, cosa che per esempio non è mai avvenuta con Salvini al governo. Sembra assurdo ma è così”.

Secondo Frattarolo, tutto questo non è stato senza effetto: “Stranezze che hanno disorientato in primis gli iscritti, i simpatizzanti e quella enorme platea di delusi e non rappresentati. Renzi ha condotto un capolavoro politico quest’estate, ha riportato al centro l’importanza della democrazia parlamentare, mettendola per il momento al riparo da pericolose spinte sovraniste e autoritarie. Continuare ad avere i principali avversari al proprio interno è dilaniante e soprattutto inutile per tutti. Suggerisco pertanto di guardare al futuro senza inutili drammatizzazioni. Esiste una cosa più importante per tutti a cui pensare, l’Italia”.