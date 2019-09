Sequestro marijuana, 2 arrestati di Zapponeta chiariscono la loro posizione

Di:

Foggia, 17 settembre 2019. Il Gip del Tribunale di Foggia, dott.ssa Maria Luisa Bencivenga, si è riservata di decidere in merito all’udienza di convalida (svoltasi in carcere) per M.S. di anni 59, P.C. di anni 53 e M.C. di anni 37 (due originari di Zapponeta, uno del Napoletano), arrestati nel tardo pomeriggio del 13 settembre scorso, dai Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, con l’accusa di “coltivazione non autorizzata di una vasta piantagione di marijuana composta da circa 13.000 piante sottoposte a sequestro“.

I 3 uomini (due originari di Zapponeta, difesi dagli avvocati Cristiano Romani e Michele Gentile del Foro di Foggia) hanno chiarito le proprie posizioni dinanzi al Gip.

Il giudice Bencivenga si è dunque riservata sulla convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere dei 3 uomini, attualmente ristretti nella casa circondariale di Foggia.

L’operazione

Si ricorda come le Fiamme Gialle della Compagnia di Cerignola, durante un’attività di controllo economico del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno del caporalato in agricoltura, avevano individuato, su un fondo rustico ubicato nel comune di Cerignola, la rigogliosa piantagione, occultata all’ombra di una coltivazione “a tendone” di uva, costituita da circa 13.000 piante di marjuana dal peso complessivo di 2,4 tonnellate.

La coltivazione, dall’estensione di circa 2,5 ettari, munita di autonomo impianto di irrigazione, era costituita da piante dell’altezza media di 150 cm in avanzato stato di maturazione pronte per essere sottoposte alla successiva fase di essiccazione. Per gli inquirenti, l’intera piantagione, completamente fiorita, avrebbe prodotto circa 5 quintali di marijuana essiccata che, una volta confezionata in dosi ed immessa sul mercato, avrebbe fruttato almeno 4 milioni di euro.

