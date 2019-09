BOVINO (Fg). I sindaci dei Monti Dauni sono tornati a riunirsi presso l’aula consiliare del Comune di Troia per fare il punto sulla Strategia Nazionale Aree Interne, l’unica a livello nazionale ad ottenere una dotazione finanziaria pari ad oltre 63 milioni di euro. Il coordinatore di SNAI Monti Dauni, Michele Dedda, dopo aver riassunto le attività svolte dalla Cabina di regia in questi sette anni, ha invitato i sindaci presenti a restare uniti in un momento importante per il futuro dell’appennino.

“I 29 sindaci nella fase preparatoria – ha spiegato Dedda – sono stati tutti bravi a fare sistema, contribuendo a far diventare la nostra area, modello nazionale. Al bando il campanilismo e gli screzi, andiamo avanti compatti perché c’è ancora molto da lavorare. Se qualcuno non accetta di proseguire questo cammino, lo dica pure. E’ libero di andarsene per la propria strada. Rispetto alla scorsa programmazione siamo a buon punto, basti pensare ai primi 15 milioni stanziati per la messa in sicurezza di alcune arterie, e i cui lavori sono iniziati da qualche giorno. Ora – ha concluso Dedda – dobbiamo concentrarci sui nuovi investimenti. Aspettiamo idee e proposte dai comuni, anche perché questa volta dobbiamo essere noi a scegliere la destinazione dei fondi e non la Regione”. Tutti d’accordo con Dedda.