Truffa aggravata fondi pubblici: 12 arresti tra Foggia e Bari

Foggia, 17 settembre 2019. Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, all’esito di complesse e articolate attività di indagine dirette dalla locale Procura della Repubblica e svolte in collaborazione con l’Ufficio Europeo per la lotta antifrode “OLAF”, dalle prime ore di questa mattina stanno dando esecuzione alla ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia applicativa della misura interdittiva del divieto di concludere contratti con la P.A. (per mesi 12) e di quella patrimoniale del sequestro dei beni nei confronti di 5 soggetti, residenti a Foggia e nella provincia di Bari, responsabili del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

I dettagli dell’operazione verranno resi noti durante la conferenza stampa, indetta per le ore 11.00 odierne, presso questo Comando Provinciale, presieduta dal signor Procuratore della Repubblica di Foggia.

