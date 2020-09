“34 giovani laureati durante il lockdown premiati a Monte Sant’Angelo”

Monte Sant’Angelo, 17 settembre 2020. “Un simbolico abbraccio di tutta la comunità” – è stato il fine dell’iniziativa Smart Graduation Day celebrata a Monte Sant’Angelo. “Tenete salde le vostre radici ed inseguite i vostri sogni” – l’augurio che il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, ha dedicato ai 34 giovani laureati durante il lockdown. Per loro, Regione, Anci e Arti Puglia hanno promosso l’iniziativa “Smart Graduation Day” a cui il Comune ha aderito. Oltre alla pergamena, ai fiori e al brindisi ad ogni laureato è stata donata – e presto sarà piantata in Città – una quercia. La manifestazione si è tenuta in piazza, nel cuore del centro storico.

“Si respirava speranza, futuro. Si respirava la gioia di voler festeggiare un momento tra i più belli della vita, la laurea. Loro l’hanno vissuta nel periodo del lockdown, seduti ad una sedia, in casa, dietro ad un computer. Soli. Ieri, invece, abbiamo festeggiato tutti insieme. Come comunità unita che abbraccia i suoi figli che crescono e raggiungono grandi obiettivi e importanti traguardi” – ha dichiarato il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo – 34 sono tanti. E questo riempie di orgoglio e soddisfazione non solo le famiglie ma tutta la comunità, a conferma che la Città ha sempre partorito menti brillanti”.

Con il Sindaco d’Arienzo hanno preso parte all’iniziativa anche l’Assessore all’istruzione, cultura e turismo, Rosa Palomba e ilPresidente del Consiglio comunale, Giovanni Vergura. “Questi ragazzi rappresentano un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e l’augurio è che possano dare anche un supporto per lo sviluppo del nostro territorio” – ha dichiarato Palomba. Per il Presidente Vergura – “È bello festeggiare insieme questo momento importante con l’augurio di proseguire nel percorso di studi e di conseguire ogni traguardo possibile che vi possa rendere felici”. Una vera e propria festa di laurea in piazza con la consegna della pergamena, dei fiori e al termine un brindisi. Di grande valore simbolico il dono di una quercia ad ognuno dei laureati, una delle specie più resistenti e robuste che affonda le proprie radici nel terreno in cui nasce e cresce. E gli alberi porteranno i loro nomi.

“Le vostre radici sono in questa città: qui siete nati, cresciuti, vi siete formati. Tenete salde le vostre radici. E inseguite i vostri sogni” – In bocca al lupo ragazzi e auguri: tutta Monte Sant’Angelo è fiera e orgogliosa di voi!” – ha aggiunto il Sindaco d’Arienzo. L’iniziativa “Smart Graduation Day” a cui il Comune di Monte Sant’Angelo ha aderito è stata promossa dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia, dall’Anci Puglia (Associazione nazionale comuni italiani) e Arti Puglia (Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione).

