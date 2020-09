“A tu per tu con il Manfredonia calcio 1932″ – Pasquale Trotta

Manfredonia, 17 settembre 2020. La ciliegina sulla torta, a conclusione della rubrica calcistica “A tu per tu”, non poteva che essere rappresentata dal bomber di razza, il cecchino del Manfredonia Calcio 1932, Pasquale Trotta. Giocatore dal curriculum brillante, si forma nel settore giovanile del Manfredonia Calcio, per approdare ancora giovanissimo in prima squadra, anno 2006, all’epoca dei fasti sipontini, con il campionato di C1.

Tanti i campionati di eccellenza disputati, anche in altre piazze calcistiche, poi nel 2017, il ritorno a Manfredonia, ripartenza dalla prima categoria e condivisione del progetto triennale del Presidente, De Nittis, per riportare il Donia in eccellenza, a suon di goal, come in effetti è acccaduto, grazie alle magiche giocate e soprattutto alle reti segnate dal cecchino di razza qual è Pasquale Trotta. Una nuova sfida, il campionato di eccellenza che Pasquale si appresta ad affrontare, giurando amore per la maglia bianco celeste e soprattutto tanti palloni nel sacco della rete.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 17.09.2020