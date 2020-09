Ariano, si accascia terra e non si rialza più: morto Manduzio di Sannicandro

Ariano Irpino. E’ sceso dall’auto per recarsi probabilmente alla posta, si è accasciato a terra sotto gli occhi di alcuni passanti e dopo poco tempo è morto. E’ successo nella centralissima via Calvario. Michele Manduzio, 78 anni, ha avvertito improvvisamente un malore. Sembrava stesse per riprendersi in un primo momento, ha accennato qualche parola ma poi è caduto, privo di forze, e non si è più rialzato E’ giunta immediatamente anche un’ambulanza del 118. I sanitari hanno proceduto a nuovi tentativi e manovre di soccorso ma senza fortuna, purtroppo. Michele Manduzio, pugliese di nascita, originario di Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia, sposato, due figlie, era molto conosciuto e stimato in città. Marito e padre esemplare, persona silenziosa e garbata con tutti,è stato per tanti anni in forza alla tenenza della Guardia di Finanza di Ariano Irpino.

Fonte: ottopagine