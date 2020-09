ASL. “Piazzolla revochi immediatamente le nomine dei Direttori di Dipartimento”

Foggia, 17 settembre 2020. “La nomina dei Direttori di Dipartimento va revocata sia a tutela dell’interesse pubblico, sia perché nella procedura la metodologia con cui è stata fatta la selezione, in pratica la nomina sulla base dei voti riportati, non è accettabile”. Lo afferma il Segretario Generale della Cisl Medici Salvatore Di Brisco. “Abbiamo inoltrato la richiesta di revoca al direttore Generale della ASL di Foggia Vito Piazzolla lo scorso 24 agosto senza aver avuto alcuna risposta. Credo che non si possa più aspettare”.

Nella richiesta inoltrata a direttore della ASL è scritto, tra l’altro: ‘esaminata la delibera

del D.G. ASL FG n. 1224 del 13/8/2020 e riscontrando, nel merito della procedura adottata

per la nomina dei Direttori di Dipartimento, delle difformità rispetto a quanto contenuto

nel Regolamento per la gestione e il funzionamento dei Dipartimenti ASL FG ed anche a

quanto disciplinato nel D.Lgs n.502/92, si chiede la revoca della delibera e l’attivazione

delle corrette procedure di selezione a tutela dell’interesse pubblico’. Per la Cisl Medici di Foggia la metodologia con cui è stata fatta la selezione, cioè la nomina sulla base dei voti riportati, non risponde ad alcun criterio di buon andamento dei servizi e delle funzioni pubbliche essenziali, nonostante nella Delibera stessa venga citata ‘la nota del D.G. prot.n.765111 del 06.08.20 nella quale è scritto che il Direttore Generale invita a

predisporre la nomina dei direttori dei dipartimenti ospedalieri misti sulla scorta del

maggior numero di preferenze ottenute all’esito delle operazioni elettorali nei comitati di

dipartimento’.

In più, nella richiesta di revoca firmata da Salvatore Di Brisco, è riportato che ‘le nomine sono prive di motivazione della scelta adottata… la scelta deve essere fatta sulla base dei titoli/requisiti gestionali, professionali, scientifici e di specifica esperienza, documentata da atti di organismi terzi (OIV o dei previsti Collegi tecnici di valutazione degli incarichi), che peraltro utilizzano criteri prefissati dallo stesso Direttore Generale’. “Come ho scritto nella richiesta indirizzata al Direttore Piazzolla – aggiunge il Segretario – la scelta sulla base dei criteri obiettivi di valutazione dei meriti e dei requisiti posseduti risponde alla garanzia di tutela dell’interesse pubblico. E’ pur vero che le nomine vanno fatte dal Direttore Generale sulla base di convincimenti personali, ma tali convincimenti devono essere il risultato di un processo cognitivo, imparziale e trasparente”.