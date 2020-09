Bordo: “Elettori M5S e Italia Viva scelgano Emiliano per fermare la Destra”

“Con il sistema elettorale a turno unico vince il candidato presidente che prende un voto in più dell’avversario. E la partita in Puglia, come tutti sanno, è tra Emiliano e Fitto.

Il voto degli elettori del M5Stelle e di Italia Viva può essere decisivo per fermare il rischio della deriva populista e di destra nella nostra regione.

Gli elettori del M5stelle e di Italia Viva votino, come è giusto, per la loro lista per scegliere il candidato consigliere regionale, ma poi sostengano Michele Emiliano come candidato presidente. Il voto disgiunto è la maniera per far valere contemporaneamente la propria identità politica, ma anche per impedire il rischio della vittoria della destra.

Il centrodestra sta provando a politicizzare sempre di più la campagna elettorale in Puglia nella speranza di dare una spallata al governo nazionale. È del tutto evidente che la vittoria di Emiliano contribuirebbe, invece, al rafforzamento del Governo Conte”.

Lo riporta il Deputato PD e Componente della Commissione Giustizia Michele Bordo.