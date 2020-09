Campo “11 candidati da Manfredonia per la Regione? Confronto è democrazia” (I)

(statoquotidiano) Manfredonia, 17 settembre 2020. “Sono 11 i candidati da Manfredonia per il rinnovo del consiglio regionale pugliese, per le prossime elezioni del 20-21 settembre? E’ giusto, è un bene, il confronto è il sale della democrazia. Ci sarà una dispersione del voto, come è naturale che sia. Non condanno chi si è candidato: ci si candida perchè si vuole aiutare la comunità, ci si vuole mettere alla prova. E’ bello confrontarsi, poi il voto dipenderà dalle varie proposte politiche, e dalla volontà degli elettori”. Lo ha detto a StatoQuotidiano.it l’avvocato Paolo Campo, attuale consigliere regionale pugliese, presidente del Gruppo Pd del Consiglio regionale, candidato per il rinnovo del prossimo Consiglio regionale. (I – continua).

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 17 settembre 2020.